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İstanbul'da hangi İSPARK kapatıldı? 36 otopark mühürlendi...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri, ruhsatlarının olmaması sebebiyle İSPARK tarafından işletilen 36 otoparkı mühürleyerek faaliyetlerini durdurdu.

29 Nisan 2025 | 09:41
İstanbul'da hangi İSPARK kapatıldı? 36 otopark mühürlendi...

İBB Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın gerçekleştirdiği bu işlemle birlikte, kentin farklı ilçelerinde yer alan ve İSPARK'ın sorumluluğundaki 36 otoparkın girişleri kapatıldı.

HANGİ OTOPARKLAR MÜHÜRLENDİ?

Bu kapsamda, 1162 araç kapasiteli Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı, 500 araç kapasiteli Bayrampaşa Arda Turan Katlı Otoparkı, 118 araç kapasiteli Fatih Katlı Otoparkı, 197 araç kapasiteli Ümraniye Haldun Alagaş Katlı Otoparkı, 400 araç kapasiteli Balmumcu Katlı Otoparkı, 581 araç kapasiteli Şişli Zeminaltı Otoparkı'nın girişleri duba, bariyer ve şeritlerle kapatıldı. Otoparklarda bulunan araçlar için çıkışların ise açık olduğu gözlendi.

Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı'nın girişindeki dubaya "Kapalı, mühürlü" ibaresinin yazılı olduğu bir kağıt asıldı.

Otoparklardaki bu ani duruma vatandaşlar tepki gösterdi. Abone olduğu otoparktan aracını almaya gelen vatandaşlar her hangi bir bildirim mesajının gelmediğini ve sosyal medyadan olayı duyup geldiklerini sözlerine eklediler. Kapatılan otoparklarda şuan için girişlerin kapatıldığını sadece çıkış yapılabildiği görülüyor.

 

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