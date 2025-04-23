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İstanbul'da okullar ve üniversiteler 2 gün tatil edildi

İstanbul'da depremler sebebiyle, okullar ve üniversiteler perşembe ve cuma günü tatil edildi.

23 Nisan 2025 | 16:46
Son Güncellenme: 23 Nisan 2025 | 16:57
İstanbul'da okullar ve üniversiteler 2 gün tatil edildi
  • Milli Eğitim Bakanı Tekin, İstanbul'da okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini bildirdi.
  • YÖK Başkanı Özvar, "(İstanbul'daki depremler) Yarın ve cuma günü vakıf ve devlet üniversitelerinde eğitim ve öğretim tehir edilmiştir" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: İstanbul'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası, şu ana kadar okullarımızda herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmamıştır. Güvenli alan ihtiyacı doğrultusunda, okul bahçelerimiz tüm vatandaşlarımızın kullanımına açıktır. İlgili diğer kurumlarımızla işbirliği içerisinde İstanbul'daki okullarımız için perşembe ve cuma gününü tatil etme kararı aldık. Tüm milletimize geçmiş olsun inşallah."
 

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