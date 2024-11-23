AA- Kentte sabah saatlerinde başlayan sağanak etkisini sürdürürken Anadolu Yakası'nda Kartal, Ataşehir, Sultanbeyli ve Sancaktepe'nin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Başta Aydos Tepesi olmak üzere, yüksek kesimlerde bazı yol kenarlarında, park ve bahçelerde kar örtüleri oluştu.

Vatandaşlar kentte gerçekleşen mevsimin ilk karını cep telefonlarıyla görüntülendi.

Sağanak ve rüzgar etkili oluyor

Beşiktaş Ak Merkez Bağlantı Yolu'nda yola devrilen ağaç sürücülere zor anlar yaşattı.

Ortaköy Şehit Muhtar Ali Rıza Sokak'ta park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahalesiyle ağaç kesilirken, araçta hafif hasar oluştu.

Üsküdar Cumhuriyet Mahallesi Karlıdere Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın çatısındaki membran parçaları bitişiğindeki binanın çatısına düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Aşırı yağış ve rüzgar nedeniyle Bahçelievler'de hem otobüs hem de metrobüs duraklarında yolcular zor anlar yaşadı.

Yağıştan etkilenmemek için vatandaşlar dükkanların tentelerine ve bina altlarına sığındı.

Sağanak, sürücülere de zor anlar yaşatırken, D-100 kara yolu Merter mevkisinde trafikte aksaklıkların yaşandığı görüldü.

Öte yandan hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti Teleferik hatlarında seferler yapılamıyor.

Elverişsiz hava koşulları sebebiyle Şehir Hatlarının Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Adalar-Beşiktaş seferleri yapılamıyor.

Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar, Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek seferleri ise Küçüksu'ya uğramadan gerçekleştiriliyor.

Beşiktaş'ta kuvvetli rüzgarın etkisiyle binanın çatısından parçalar koptu

Kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağış nedeniyle Dikilitaş Mahallesi Yeni gelin Sokak'ta bulunan 8 katlı binanın çatısından parçalar koptu.

Bosna Hersek'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun da bulunduğu binanın çatısından kopan parçaların bir kısmı yere düşerken, bazıları da asılı kaldı.

Yaralananın olmadığı olayda itfaiye ekiplerine haber verildi.

Ekipler, çatıda asılı kalan parçaları keserek alırken, yola düşen parçaları da kaldırdı.

Kartal'da park halindeki otomobilin üzerine ağaç devrildi

Atalar Mahallesi Murat Sokak'ta sağanak ve şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağaç, park halindeki 34 FTL 181 plakalı otomobilin üzerine düştü. Ağaç, yolu da kapattı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Ekipler, yaptığı çalışmayla ağaç ile hasar gören aracı yoldan kaldırdı.

Görgü tanıklarından Akif Çelik, ağacın fırtınadan dolayı arabanın üzerine düştüğünü söyleyerek "Burada inşaat temeli var, ağacın da kökleri boşa düştü ve fırtınada devrildi. Cana zarar gelmediğine şükrediyoruz." dedi.

Caddedeki temizlik çalışmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

İstanbul'da kuvvetli lodos hava trafiğini olumsuz etkiliyor

Sabah saatlerinde etkisini arttıran lodos ve sağanak, hava trafiğini olumsuz etkiledi. İstanbul Havalimanı'na gelen bazı uçaklar iniş yapamayıp pisti pas geçerken, bazıları da bir süre havada tur atmak zorunda kaldı.

Havada tur atan ve bu yüzden yakıt kritiğine giren THY'nin TK626 Lagos-İstanbul, TK775 sefer sayılı Maskat-İstanbul, TK186 Şikago-İstanbul, TK6032 Stockholm-İstanbul, TK185 Manila-İstanbul seferlerini yapan uçakları iniş için İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na yönlendirildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapmak isteyen uçaklar da bir süre havada tur atmak zorunda kalırken, kalkış seferlerinde ise kısa süreli gecikmeler yaşandı.

Marmara Bölgesi'ni etkisi altına alan kuvvetli lodos ve fırtınanın etkisiyle Sabiha Gökçen Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda iniş yapamayan bazı uçaklar da civardaki havalimanlarına yönlendiriliyor.

Meteorolojiden kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre mega kentte havanın bugün parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, zamanla doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Kentte, mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, sabah saatlerinden sonra hissedilir derecede azalacağı tahmin edilirken, yağışların bölge genelinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı geldi.

İstanbul için hava tahmini: