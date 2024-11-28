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İstanbul'da sahte para alarmı: 3 milyon 600 bin euro ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonunda sahte 3 milyon 600 bin avro ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

28 Kasım 2024 | 13:41
Son Güncellenme: 28 Kasım 2024 | 13:52
İstanbul'da sahte para alarmı: 3 milyon 600 bin euro ele geçirildi

AA'nın haberine göre Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasada sahte dövizin dolaştığına ilişkin sosyal medyada ve basında çıkan haberler üzerine çalışma yaptı.

Fatih ve Zeytinburnu'nda sahte para basımı yapıldığına dair elde edilen bilgiler sonrası, 2 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda 1 zanlı gözaltına alınırken, aramalarda piyasaya sürülmeye hazır sahte 3 milyon 600 bin avro, üzerinde avro filigranı ve 100 ibareleri bulunan şeffaf naylon kalıp, mor ışık, basım makinesi ile çeşitli bankaların ibarelerinin bulunduğu 817 sahte çek yaprakları ele geçirildi.

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Escar Filo Kiralama (ESCAR) bedelsiz tarihi belli oldu
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