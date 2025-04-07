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İstanbul Valiliğinden yağış uyarısı var

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğüne göre Türkiye'nin 7 Nisan Pazartesi günü kuzeybatı (Trakya) kesimlerden itibaren yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğinin tahmin edildiği belirtildi.

05 Nisan 2025 | 22:36
İstanbul Valiliğinden yağış uyarısı var

Açıklamada, halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, pazartesi günü Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) kesiminden başlamak üzere hafta boyunca azalarak bölge genelinde 5 ila 7 derece, iç ve yüksek kesimlerde ise 7 ila 9 derece mevsim normallerinin altına ineceğinin öngörüldüğü kaydedildi.

Yağışların, 7 Nisan Pazartesi günü İstanbul'da yer yer kuvvetli olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

''8 Nisan Salı günü bölgenin doğusunda İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma, don ve zirai don olaylarına karşı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin, meteorolojik değerlendirme ve erken uyarılarının takip edilmesi gerekmektedir."

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