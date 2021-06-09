Genveon İlaç Genel Müdürü Erhan Baş, KalDer Başkan Yardımcısı oldu.

Genveon İlaç Genel Müdürü Erhan Baş, çağdaş kalite felsefesinin Türkiye’de etkinlik kazanması ve yaygınlaştırılması amacıyla 1991 yılında kurulan Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) Başkan Yardımcılığına seçildi. KalDer’in çalışma hayatında eşitlik ve etik ilkelerinin yayılımına önem veren örnek bir STK olduğunu belirten Erhan Baş, “Yeni dönemde toplumsal cinsiyet eşitliğine ve ülkemiz kalite standartlarını üst noktaya çıkarmak için daha çok çalışacağız” dedi.

Bin 886 üyesi bulunan derneğin Başkan Yardımcılığı görevini 2 yıl üstlenecek olan Baş, “Derneğimiz, Türkiye’nin iş dünyasına yön veren başarılı kuruluşların temsilcilerinden oluşuyor ve sektör ayırt etmeksizin tüm paydaşlarımıza ve insan hayatına son derece önemli katkılar sağlıyor. Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek Türkiye’nin rekabet gücünü ve refah düzeyini artırmak adına öncü çalışmalara imza atan dernekteki yeni görevimle birlikte; kalite çalışmaları deneyimimi paylaşarak sektörlerin gelişimine katkı sağlamayı hedefliyorum. 25 yıl boyunca mükemmellik kültürü üzerine çalışmış ve daha önce ülkemizde birçok ödül almış, Avrupa’da da kalite büyük ödülü almış bir kuruluşu yönetmiş bir kişi olarak, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nı da odağıma alarak, bilgi birikimimi tüm ekosistemimize aktarabilmek ve katkı getirmek amacındayım” dedi.