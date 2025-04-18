Kapanan şirket sayısı martta arttı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), mart ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, martta kurulan şirket sayısı şubat ayına kıyasla yüzde 8,3 azalışla 9 bin 131'den 8 bin 375'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 12,3 artışla 1932'ye çıktı. Şubat ayında 1720 şirket kapanmıştı.

Martta kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 azalırken, kapanan şirket sayısı yüzde 15,1 artış gösterdi.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 12,3, kooperatif sayısı yüzde 55,3 artarken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,8 geriledi.

Martta geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 4,7, kooperatif sayısı yüzde 21,2 azalırken gerçek kişi ticari işletme sayısı ise yüzde 14,2 arttı. Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 15,1, kooperatif sayısında yüzde 2,8 artış olurken gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 16,5 azalış gerçekleşti.

MARTTA TÜM İLLERDE ŞİRKET KURULDU

Mart ayında tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Bu ayda kurulan toplam 8 bin 557 şirket ve kooperatifin yüzde 86,5'ini limitet şirketler, yüzde 11,4'ünü anonim şirketler, yüzde 2,1'ini de kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 35,6'sı İstanbul, yüzde 11,6'sı Ankara ve yüzde 6,5'i İzmir'de kuruldu.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 2 bin 605'i ticaret, 1181'i inşaat ve 1176'sı imalat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin ise 538'i inşaat, 382'si toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 112'si imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Martta kapanan şirket ve kooperatiflerin 689'unun toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 273'ünün imalat ve 168'inin inşaat sektöründe olduğu kayıtlara geçti.

Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 466'sının toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 201'inin inşaat, 106'sının imalat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

Martta 182 kooperatif kurulurken bunların 122'si konut yapı, 29'u işletme ve 12'si tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

YABANCI ORTAK SERMAYELİ ŞİRKETLER

Geçen ay kurulan 462 yabancı ortak sermayeli şirketin 22'si Çin ve 17'si İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 65'i anonim, 397'si limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor. Şirketlerin 183'ü uzmanlaşmamış toptan ticaret, 67'si bilgisayar programlama, 60'ı lokantaların faaliyetleri sektöründe kuruldu.

Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 80,1'ini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

3 AYDA 28 BİN 541 ŞİRKET KURULDU

Türkiye'de bu yılın ocak-mart döneminde kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 azalışla 28 bin 541'e geriledi. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 5,6 artışla 5 bin 607'ye yükseldi.