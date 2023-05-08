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Kemal Derviş hayatını kaybetti

Ekonomiden sorumlu eski devlet bakanı Kemal Derviş hayatını kaybetti.

08 Mayıs 2023 | 13:08
Son Güncellenme: 08 Mayıs 2023 | 15:26
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Kemal Derviş hayatını kaybetti

Ekonomiden Sorumlu eski Devlet Bakanı Kemal Derviş, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Kemal Derviş, rahatsızlığı dolayısıyla uzun süredir ABD'de tedavi görüyordu.

Kemal Derviş kimdir?

1949 yılında İstanbul'da doğan Derviş, İngiltere'de ekonomi alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı. ABD'de doktorasını yapan Derviş, bu alanda üniversitelerde dersler verdi.

1977 yılında Dünya Bankası'ndaki kariyerine başlayan Derviş, 1996 yılında bu kurumun Orta Doğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi.

Derviş, 2001 ve 2002'de yaşanan mali krizler sonrasında Türkiye'ye davet edildi. Dünya Bankası'ndaki görevinden ayrılan Derviş, 2001-2002'de Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı yaptı.

Derviş, bu görevinde IMF ile müzakereleri yönetirken, hazırladığı programla finans sisteminde önemli reformlar gerçekleştirdi.

3 Kasım 2002 seçimlerinde CHP'den İstanbul milletvekili seçilen Derviş, 2005'te milletvekilliğinden istifa ederek 2009'a kadar Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanlığı'nı yürüttü.

Derviş'in çok sayıda kitabının yanı sıra akademik dergilerde ve güncel yayınlarda makaleleri yayımlandı.

 

 

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