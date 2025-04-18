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King: ‘Enflasyon uzun süre devam edebilir’

Uluslararası Ekonomi Zirvesi’nin “Global Ekonomi 5.0: Politik, Ekonomik ve Sosyal Dönüşüm” başlıklı ikinci panelinde konuşan Ekonomist, Danışman ve Yazar Stephen King, “Yeni dünya düzeni nasıl gelişecek önümüzdeki yıllarda bu belirsiz. Yüksek enflasyon ve düşük büyüme uzun süre devam edebilir” dedi.

18 Nisan 2025 | 15:11
King: ‘Enflasyon uzun süre devam edebilir’

Ekonomist, Danışman ve Yazar Stephen King, panelde yaptığı konuşmada, küreselleşme yaşanan sıkıntılara değindi. King, şöyle konuştu:

“Küreselleşme bir şekilde kaçınılmazdı. Sürekli ilerliyordu teknolojinin de itici gücüyle. Artık biliyoruz ki sadece teknoloji ile gidemiyor. Küreselleşmenin ilerlemesinden uzaklaştık. Bu tarz tarifeleri 1920’ler, 30’lardan beri görmedik. Savaş şartlarındaki durumları görüyoruz. NATO hayatta kalsın mı kalmasın mı sorgulanıyor ABD tarafından. Askeri alana daha az harcama yapmak ama özel yatırımları artırmak istiyorlar. 

Küreselleşme paradoks yaratıyor. Ülkeler arasında, uluslar içinde sorunlara neden oluyor. Küreselleşme suçlanıyor bu noktada. 

Yeni dünya düzeni nasıl gelişecek önümüzdeki yıllarda bu belirsiz. Doların durumu, sermaye piyasalardaki durum, çok uzun yıllar bu şekilde böyle devam edebilir. Yüksek enflasyon ve düşük büyüme uzun süre devam edebilir.”

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Borsada Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket var
Alarko Holding BİST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne girdi
Bir şirket daha temettü kararını duyurdu: 125,375 lira
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 7 şirket
Yabancı yatırımcıdan 3,1 milyar dolardan fazla satış
Merak ediliyordu: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
Alarko Holding temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Bugün 3 hissenin fiyatında düzeltme var
16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
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