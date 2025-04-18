King: ‘Enflasyon uzun süre devam edebilir’

Ekonomist, Danışman ve Yazar Stephen King, panelde yaptığı konuşmada, küreselleşme yaşanan sıkıntılara değindi. King, şöyle konuştu:

“Küreselleşme bir şekilde kaçınılmazdı. Sürekli ilerliyordu teknolojinin de itici gücüyle. Artık biliyoruz ki sadece teknoloji ile gidemiyor. Küreselleşmenin ilerlemesinden uzaklaştık. Bu tarz tarifeleri 1920’ler, 30’lardan beri görmedik. Savaş şartlarındaki durumları görüyoruz. NATO hayatta kalsın mı kalmasın mı sorgulanıyor ABD tarafından. Askeri alana daha az harcama yapmak ama özel yatırımları artırmak istiyorlar.

Küreselleşme paradoks yaratıyor. Ülkeler arasında, uluslar içinde sorunlara neden oluyor. Küreselleşme suçlanıyor bu noktada.

Yeni dünya düzeni nasıl gelişecek önümüzdeki yıllarda bu belirsiz. Doların durumu, sermaye piyasalardaki durum, çok uzun yıllar bu şekilde böyle devam edebilir. Yüksek enflasyon ve düşük büyüme uzun süre devam edebilir.”