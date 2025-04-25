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KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 21 milyar 505 milyon lira azalarak 706 milyar 586 milyon liraya düştü.

25 Nisan 2025 | 15:13
KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 18 Nisan haftasında 41 milyar 758 milyon lira artarak 17 trilyon 999 milyar 997 milyon liradan, 18 trilyon 41 milyar 755 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 276 milyar 833 milyon lira artarak 21 trilyon 549 milyar 661 milyon liraya çıktı.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 204 MİLYAR LİRAYA İNDİ

Tüketici kredilerinin tutarı, 18 Nisan itibarıyla 2 milyar 742 milyon lira azalarak 2 trilyon 204 milyar 161 milyon liraya düştü.

Söz konusu tutarın 554 milyar 957 milyon lirası konut, 63 milyar 842 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 585 milyar 363 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 10 milyar 390 milyon lira artarak 2 trilyon 563 milyar 759 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,4 azalarak 1 trilyon 977 milyar 814 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 690 milyar 567 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 287 milyar 246 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 18 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 9 milyar 443 milyon lira artışla 375 milyar 554 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 271 milyar 681 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 28 milyar 487 milyon lira artarak 3 trilyon 804 milyar 993 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta 21 milyar 505 milyon lira azalarak 706 milyar 586 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 3,28'i oldu.

 

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Aztek Teknoloji, temettü kararını duyurdu
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 100
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (24 Nisan)
Borsa'da dünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Borsa yarın (23 Nisan) kapalı mı? Borsa İstanbul resim tatil takvimi
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Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
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