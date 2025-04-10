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  • KKM’den çıkış bu hafta fren yaptı: Son 4 ayın en yavaş çıkışı

KKM’den çıkış bu hafta fren yaptı: Son 4 ayın en yavaş çıkışı

KKM bakiyesi geçen hafta 14 milyar 154 milyon lira azalarak 744 milyar 293 milyon liraya geriledi. KKM’den çıkış 14 Şubat haftasında 46 milyar 429 milyon lira, 21 Şubat haftasında ise 40 milyar 248 milyon lira olarak gerçekleşmişti.

10 Nisan 2025 | 15:03
KKM’den çıkış bu hafta fren yaptı: Son 4 ayın en yavaş çıkışı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 14 milyar 154 milyon lira azalarak 744 milyar 293 milyon liraya düştü. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 3,55'i oldu.

Bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi ise 4 Nisan haftasında 151 milyar 845 milyon lira artarak 17 trilyon 564 milyar 603 milyon liradan, 17 trilyon 716 milyar 448 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 145 milyar 506 milyon lira azalarak 20 trilyon 978 milyar 206 milyon liraya indi.

TÜKETİCİ KREDİLERİ 2 TRİLYON 186 MİLYAR LİRAYA ULAŞTI

Tüketici kredilerinin tutarı, 4 Nisan itibarıyla 22 milyar 48 milyon lira artarak 2 trilyon 186 milyar 313 milyon liraya çıktı.

Söz konusu tutarın 549 milyar 576 milyon lirası konut, 65 milyar 357 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 571 milyar 380 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 31 milyar 100 milyon lira artarak 2 trilyon 529 milyar 876 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,2 artarak 1 trilyon 972 milyar 453 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 676 milyar 851 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 295 milyar 602 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 4 Nisan itibarıyla önceki haftaya göre 9 milyar 198 milyon lira artışla 358 milyar 295 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 266 milyar 854 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 409 milyon lira artarak 3 trilyon 776 milyar 313 milyon lira oldu.

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Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
GERİ
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