Koç-Esas iş birliğiyle Türkiye’nin ilk alternatif yatırımlar merkezi kuruldu

Koç Üniversitesi ve Esas Holding ortak katkılarıyla Türkiye’nin ilk alternatif yatırımlar merkezi açıldı. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, Esas Holding CEO’su Çağatay Özdoğru ve Merkez Direktörü Doç. Dr. Uğur Çelikyurt’un katılımıyla gerçekleşen açılışta akademisyenler, sektör temsilcileri, yatırımcılar ve politika yapıcılar bir araya geldi. Koç Üniversitesi – Esas Alternatif Yatırımlar Merkezi (KUES), alternatif yatırımlar konusunda yeni bir ekosistem oluşturmayı hedefliyor.

Türkiye’nin ilk alternatif yatırımlar merkezi KUES, Koç Üniversitesi ve Esas Holding ortaklığıyla kuruldu. Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü’nde gerçekleşen açılışta Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti, Esas Holding CEO’su Çağatay Özdoğru ve Merkez Direktörü Doç. Dr. Uğur Çelikyurt, sektör temsilcileri ve öğretim üyeleriyle bir araya geldi.

Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İşletme Enstitüsü bünyesinde yürütülen doktora, master ve lisans uzmanlaşma programlarına alternatif yatırımlar konusunda katkı sağlayacak olan KUES, Türkiye’de alternatif yatırımlara dair farkındalığı artırmayı, bilimsel araştırmaları teşvik etmeyi, akademik programlar yürüterek bu alanda kaliteli insan kaynağı oluşturmayı ve global seviyede tanınan bir referans noktası olmayı hedefliyor.

Konuya dair veri üretiminin yanı sıra alternatif yatırımlar konusuyla ilgilenenlerin takip edeceği etkinlik ve eğitimler de gerçekleştirecek olan KUES, akademisyenler, sektör temsilcileri, yatırımcılar, politika yapıcılar, öğrenci ve mezunları bir araya getiren bir ekosisteme aracılık edecek.

Koç Üniversitesi – Esas Alternatif Yatırımlar Merkezi’nin İcra Kurulu’nda Koç Üniversitesi Araştırma ve İnovasyondan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Ürey, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şuhnaz Yılmaz Özbağcı, Koç Üniversitesi – TÜSİAD Ekonomik Araştırma Forumu Direktörü Prof. Dr. Selva Demiralp, KUES Direktörü Doç. Dr. Uğur Çelikyurt, KUES Direktör Yardımcısı Dr. Sevcan Yeşiltaş, Esas Holding CEO’su Çağatay Özdoğru, Esas Holding CSO’su Dr. Mehmet Özkaya ve Esas Holding Kurumsal İlişkiler Direktörü Berrak Kutsoy yer alıyor.

Ali Y. Koç: “Merkezin, küresel seviyede tanınan bir referans noktası haline geleceğine inanıyoruz.”

Ali Y. Koç, ekonomik kalkınmada girişimciliğin yanı sıra inovasyonun da büyük önem kazandığına işaret ederken, alternatif yatırımların geleceğin iş dünyasına yön vereceğine inandığını dile getirdi. Ali Y. Koç, KUES’in açılışına dair şu değerlendirmede bulundu:

“Bilim temelli araştırmalarla alternatif yatırımları ortaya koymanın ve geleceğin yeni iş kolları için zemin oluşturmanın ne denli kıymetli olduğunun farkındayız. Değerli iş ortağımız Esas Holding ve onun vizyoner lideri sevgili Ali Sabancı ile Türkiye’nin ilk Alternatif Yatırımlar Merkezi’nin temellerini atarken de bu perspektiften yola çıktık. Global ölçekte ciddi bir portföy büyüklüğünü temsil eden alternatif yatırımlara dair ülkemizde de farkındalığı artırmayı, bilimsel araştırmayı teşvik etmeyi, akademik programları yürüterek bu alanda kaliteli insan kaynağını oluşturmayı hedefledik. Merkezimiz akademisyenleri, sektör temsilcileri, yatırımcıları, politika yapıcıları, öğrencileri, mezunları hedefleyen bir ekosisteme aracılık edecek. Pek çok kıymetli araştırma ve çalışmaya ev sahipliği yapan Koç Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İşletme Enstitüsü bünyesinde faaliyet gösterecek olan merkezimizin küresel seviyede tanınan bir referans olacağına içtenlikle inanıyorum.”

Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kalkınma yolunda sorumluluk üstlenmiş vizyoner liderlerin gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye'de birçok ilke imza attığını vurgulayan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Y. Koç, konuşmasında Koç Topluluğu'nun kurucusu merhum Vehbi Koç ve Sabancı Holding’in kurucusu Hacı Ömer Sabancı’yı da andı.

Ali Sabancı: “Türkiye’de alanında bir ilk olan bu merkezin kuruluşu, ülkemizin akademik ve yatırım dünyasında çok mühim bir dönüm noktası olacak”

Basın toplantısında konuşma yapan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, “Global ölçekte alternatif yatırım alanında uzmanlaşmış bir finansal yatırım şirketi olarak, Türkiye’nin en prestijli üniversitelerinden biri olan Koç Üniversitesi ile böylesine önemli bir iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. KUES Alternatif Yatırımlar Merkezi’nin ülkemize, endüstriye, akademiye ve tüm ekosisteme hayırlı olmasını diliyorum. Esas Holding olarak Aile Ofisi’nden varlık yönetimi modeline geçerken tecrübelerimizi ekosistemle ve endüstriyle paylaşmak istedik. Bu yönde çalışırken endüstri ve akademi iş birliğinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Endüstri ve akademi iş birliğinin inovasyonu teşvik edeceğine, bilimsel ve teknolojik gelişmeyi hızlandıracağına, toplumsal fayda ve ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye’de alanında bir ilk olan bu merkezin kuruluşu, ülkemizin akademik ve yatırım dünyasında çok mühim bir dönüm noktası olacak. Koç Üniversitesi - Esas Alternatif Yatırımlar Merkezi, bölgesel bir merkez halini alarak alternatif yatırım stratejileri konusunda küresel diyaloğa katkıda bulunacak. Sadece Esas Holding ve Koç Üniversitesi olarak değil tüm ekosistem olarak bu merkezi iyi değerlendirebilirsek, alternatif yatırımlar konusunda dünyanın sayılı merkezlerinden biri olabilir.” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Metin Sitti: “Bilimin özel sektörle kuracağı köprülerin toplum yararına dönüştürülebileceğine inanıyoruz.”

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Sitti açılış konuşmasında, üniversite ve özel sektör arasında topluma değer katacak köprüler kurmaya önem verdiklerini paylaştı. Koç Üniversitesi’nin araştırma gücü ve bilimsel bilgi birikiminin Esas Holding’in alternatif yatırımlar alanındaki geniş deneyimiyle birleşmesinden duyduğu mutluluğu dile getiren Prof. Dr. Metin Sitti, bu iş birliğinin hedeflerine dair şunları söyledi:

“Biz araştırmalarımızı yalnızca teoriyle sınırlı tutmayan, bu bilgiyi gerçek hayata uyarlayan ve Türkiye'nin sosyal ve ekonomik kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı önceliklendiren bir kurumuz. Bu iş birliği, teori ile uygulama arasındaki boşlukları doldurmayı ve Türkiye’nin bu alandaki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.”

Günümüzün hızla değişen ekonomik ortamında geleceğin en önemli finansal araçlarından biri olarak öne çıkan alternatif yatırımlar alanında Türkiye’nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyleyen Prof. Dr. Metin Sitti sözlerine şöyle devam etti: “Genç ve dinamik nüfusumuz, yaratıcı girişimci ruhumuz ve global pazarlara entegrasyon kabiliyetimiz, bu potansiyeli daha da güçlendiriyor. Bu fırsatı değerlendirebilmek için akademinin de bu alanda aktif rol üstlenmesi gerekiyor. Üniversiteler hem bilimsel bilgi birikimi hem de araştırma altyapısıyla, alternatif yatırımları geliştirecek politikaların oluşturulmasında ve bu alanda yeni fikirlerin hayata geçirilmesinde liderlik yapabilir.”

Esas Holding CEO’su Çağatay Özdoğru: “KUES, endüstrinin bölgesel bir referans ve düşünce üretim merkezi olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürecek”

Esas Holding CEO’su Çağatay Özdoğru ise “Dünya çapında 3 ofisimizle faaliyet gösteren küresel bir çoklu varlık yöneticisi olarak, alternatif yatırımlar konusundaki deneyimimizi Koç Üniversitesi - Esas Alternatif Yatırımlar Merkezi aracılığıyla öğrencilere, genç profesyonellere ve tüm ekosisteme aktaracağımız için heyecanlı ve mutluyuz. Bizim Esas olarak farklı bir iş modelimiz var. Merkezinde girişimcilik ve inovasyon var. Bunun ülkemizin sürdürülebilir kalkınmasına direkt etkisi olduğunu biliyoruz. Koç Üniversitesi ile Esas arasında yapılan stratejik bir ortaklıkla hayata geçirilen bu merkez, Türkiye’de alanındaki ilk örnek olarak dikkat çekiyor. Bu önemli iş birliği çerçevesinde, ülkemizde yatırım eğitimi ve araştırması konusunda yenilikçi stratejiler belirlenmesini hedefliyoruz. KUES, endüstrinin bölgesel bir referans ve düşünce üretim merkezi olma vizyonuyla çalışmalarını sürdürecek. KUES’in akademi ve özel sektör iş birliğine dayalı yaklaşımı sayesinde, gençlerimiz için teorik bilgi ile pratik uygulamalar arasındaki boşluk doldurulmuş olacak. Böyle iş birlikleri arttıkça, tıpkı ülkemiz gibi gençlerimizin de yüksek potansiyelleriyle dünya çapında fark yaratan işlere imza atacaklarına yürekten inanıyoruz.” dedi.

Doç. Dr. Uğur Çelikyurt: “Raporlarımız alternatif yatırımlar konusunda bilgi birikimini arttıracak.”

Açılışta KUES üzerine bir sunum yapan merkez direktörü Doç. Dr. Uğur Çelikyurt, şunları söyledi:

“Vizyonumuz, bölgemizde alternatif yatırımlar alanında global seviyede tanınan bir referans noktası olmak. Bu vizyon doğrultusunda, KUES bünyesinde gerçekleştireceğimiz eğitim faaliyetlerimizin, akademik araştırmalarımızın, veriye dayanan sektör değerlendirme raporlarımızın alternatif yatırımlar konusunda farkındalığı ve bilgi birikimini arttıracağına inanıyoruz.”

“Esas Holding’in de desteğiyle Koç Üniversitesi olarak önemsediğimiz yenilikçi yaklaşımı alternatif yatırımlar alanında da ortaya koyarak KUES’i kısa sürede sektörün gelişmesinde ve politikaların şekillendirilmesinde öncü bir güç haline getirmeyi hedefliyoruz.”

Alternatif Yatırımlar Global Çapta 22 Trilyon Dolarlık Portföy Oluşturuyor

Alternatif yatırım, yatırımcıların organize finans piyasalar aracılığı ile ulaşabildikleri hisse senedi, tahvil ve türev ürünler gibi geleneksel yatırım araçlarının dışında kalan yatırım türlerini ifade ediyor.



Halka açık olarak işlem görmeyen bu varlıkların sunduğu risk-getiri kombinasyonunu tercih eden, likidite ve vade riskini üstlenerek getirilerini yükseltmek isteyen ve regülasyon baskısından uzak durmayı amaçlayan yatırımcılar, portföylerine alternatif varlıkları dahil etmeyi tercih ediyor. Alternatif yatırımlar, 2023 yıl sonu itibarıyla global ölçekte 22 trilyon dolarlık bir portföy büyüklüğünü temsil ediyor.

Alternatif yatırımlar genellikle daha riskli olabilse de portföyde çeşitlilik sağlayarak yatırımcıların risklerini azaltmalarına ve uzun vadede daha iyi getiriler elde etmelerine yardımcı olabiliyor.

Bazı bilinen alternatif yatırım türlerini şunlar oluşturuyor:

• Özel sermaye (private equity): Halka açık olmayan şirketlere yapılan yatırımlar.

• Girişim sermayesi (venture capital): Yeni kurulan veya hızlı büyüme potansiyeline sahip şirketlere yapılan yatırımlar.

• Gayrimenkul: Ticari veya konut amaçlı mülk yatırımları.

• Emtialar: Altın, gümüş, petrol gibi fiziksel varlıklara yapılan yatırımlar.

• Altyapı yatırımları: Yollar, köprüler, enerji santralleri gibi büyük ölçekli projelere yapılan yatırımlar.

• Sanat ve koleksiyon yatırımları: Değerli sanat eserleri, antikalar, nadir eşyalar.

• Hedge fonları: Farklı stratejiler kullanarak piyasadaki dalgalanmalardan faydalanmayı hedefleyen fonlar.

