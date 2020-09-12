Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19 rehberleri de değişen ihtiyaca göre güncellendi. Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi’nde yer alan, AVM’ler, oyuncak mağazaları, kırtasiyeler, kozmetik ürünleri satış yerleri, kuyumcu ve saatçilerde, vatandaşların uyması gereken tedbirler şöyle sıralanıyor…

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemi sürecinde, alışveriş merkezleri, giyim mağazaları, kırtasiyeler, kozmetik ile oyuncak satış yerlerinde mümkün olduğunca özellikle ürünlere temastan kaçınılması, maske kullanılması, mekanda kısa süre kalınması ve hijyen ile fiziksel mesafeye dikkat edilmesi virüsün bulaşmasına engel oluyor.

Dünya genelinde tekrar artış gösteren Kovid-19 vakalarıyla birlikte özellikle kalabalık ve kapalı alan özelliği nedeniyle riski yüksek olan alışveriş merkezleri, kozmetik ve parfümeri mağazaları, kırtasiyeler, konfeksiyon mağazaları gibi yerlerde sağlığın korunması için tedbirlere uyulması hayati önem taşıyor.

Fiziksel mesafe, maske kullanımı ve hijyenin temel olduğu tedbirler, hastalıktan korunmaya ve virüsün yayılmasına engel oluyor. Fakat, toplu halde bulunulan bu mekanlarda koronavirüsten korunmak için uyulması gereken kurallar bunlarla sınırlı değil. Bu tür mekanlarda tedbirsizlik, virüsün yayılma riskini artırıyor.

Sağlık Bakanlığınca, Türkiye’de ilk Kovid-19 vakasının görüldüğü 11 Mart’tan sonra hem sektörlere hem de vatandaşa yönelik yayımlanan Kovid-19 rehberleri de değişen ihtiyaca göre güncellendi.

AVM ve mağazalarda uyulması gereken kurallar

“Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan, AVM’ler, oyuncak mağazaları, kırtasiyeler, kozmetik ürünleri satış yerleri, kuyumcu ve saatçilerde, vatandaşların uyması gereken tedbirler şöyle sıralanıyor.

Maske takma zorunluluğu bulunsa da yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri taşıyan vatandaşlar, AVM içine ve mağazalara girmemeli. Müşteriler, iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okumalı. Müşteriler AVM’ye ve mağazalara mutlaka maske takarak girmeli. Maskeler ağız ve burnu içine alacak şekilde takılmalı. AVM ve mağaza içinde kalınan süre boyunca maske kesinlikle çıkarılmamalı. Mağazalara ise tek başına girmeye özen gösterilmeli. Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki sosyal mesafeyi korumaları hususunda yapılan uyarılara uymalı. Diğer müşterilerle ve AVM çalışanlarıyla araya en az 3-4 adım mesafe konulmalı. AVM’lerde uzun süre kalınmamalı. Mümkün olduğunca asansör, mescit, ortak dinlenme alanları kullanılmamalı. Oto yıkama ve vale hizmetlerinden yararlanılmamalı. Yürüyen merdiven bantları, asansör düğmeleri, kapı kolları ve tırabzanlar başta olmak üzere hiçbir yüzeye dokunulmamalı. Dokunulması halinde eller su ve sabunla yıkanmalı veya alkol içerikli el antiseptiği kullanılmalı. Eller yıkadıktan sonra kurutmak için tuvaletlerdeki sıcak hava üfleyen makineler kullanılmamalı. Dağıtılan promosyonlar ve broşürler alınmamalı. Deneme kabinleri mümkün olduğu kadar kullanılmamalı. Kullanılması halinde içeride 10 dakikadan uzun süre kalınmamalı ve bu süre içinde de maske çıkarılmamalı. Mağazaya ve AVM’lere girişte ve çıkışta el antiseptiği veya en az yüzde 70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalı. Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı. Dokunulduğunda ise el antiseptiği kullanılmalı. Mümkünse kredi kartı veya banka kartıyla temassız ödeme yapılmalı. Mağazalarda ürünler mümkün olduğunca gözle seçilmeli, ürünlere temastan kaçınılmalı. Özellikle kozmetik ve parfümeri mağazalarında ürünlerin denenmesinden kaçınılmalı. Virüs damlacık yoluyla bulaştığından mağaza içindeki müşteri ya da çalışanlar mümkün olduğunca konuşmaktan kaçınmalı.

“Kitap ve kırtasiye mağazalarında ürünler görevlilerden talep edilmeli” *

Okulların açılmasıyla birlikte kitap satış yerleri ve kırtasiyelerde yoğunluk da arttı. Sağlığın korunması için vatandaşların alacağı tedbirlerden bazıları şöyle sıralandı: