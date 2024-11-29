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  • Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 42 milyar 440 milyon dolara geriledi

Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 42 milyar 440 milyon dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), toplam Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 42 milyar 440 milyon dolar seviyesine geriledi.

29 Kasım 2024 | 15:37
Kur Korumalı Mevduat bakiyesi yaklaşık 42 milyar 440 milyon dolara geriledi

TCMB, Döviz Dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat/Katılma (DDKKM) ve Türk Lirası Kur Korumalı Mevduat/Katılma (TL KKM) hesaplarının stok bakiyelerinin ekim ayı sonuçlarını yayımladı.

  • Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi ekimde 6,1 milyar dolar azalarak 48,5 milyar dolardan 42,4 milyar dolara geriledi.
  • Gerçek kişi DDKKM stok bakiyesi 3,6 milyar dolar düşüşle 35,9 milyar dolardan 32,3 milyar dolara, tüzel kişi DDKKM stok bakiyesi ise 2,5 milyar dolar azalarak 12,6 milyar dolardan 10,1 milyar dolara indi.
  • Türk lirası KKM stok bakiyesi de ekimde 1,5 milyar lira azalışla 2,8 milyar liradan 1,3 milyar liraya düştü.
  • Açıklanan veriler, toplam KKM bakiyesinin yaklaşık 42 milyar 440 milyon dolar olduğuna işaret etti.
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SPK'dan bedelsiz onayı alan son 9 şirket ve oranları
Oyak Çimento'dan (OYAKC) bedelsiz açıklaması
Piyasaların gözü bugün bu verilerde
Üçüncü çeyrek bilançoları iyi gelmedi: 3 rasyoda en iyi sonuçları elde eden 17 şirket
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THY'den "BIST Katılım Endeksi" açıklaması
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
Bugün bedelsiz sermaye artırımı yapacak 2 şirket
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