Pandemide taşıyıcı ile müşterileri buluşturan, taşıma sürecini planlayan birçok platform hayata geçti. Pandemiden önce kurulan start up’lar ise iş modellerini bu sürece adapte etti. Sayıları giderek artan lojistik start up’ları, hızla küresel oyuncu olmaya hazırlanıyor.

20 Şubat – 05 Mart 2022 tarihli sayıdan

Pandemiyle birlikte e-ticaret adeta büyümede zirveyi gördü. Önümüzdeki beş yıllık büyüme hedeflerine neredeyse bir yıl içerisinde ulaşıldı. E-ticarette küresel hacmin 2021 yılında yüzde 14 artışla 4,9 trilyon dolara yükseleceği tahmin ediliyor.

Diğer yandan e-ticaret, yenilikçi tedarik süreçlerini de canlandırdı. Depolama ihtiyaçları ve teknolojileri bu artan talebe uyum sağlayacak şekilde dönüşmeye başladı.

Nakliye operasyonlarının uçtan uca yönetilmesi, anlık raporlanması ve tüm kayıtların dijitalleştirilmesi için yeni iş modelleri oluşturan birçok start up artık hizmetlerini global pazarlara taşımayı planlıyor. Haberimizde 15 yenilikçi lojistik şirketinin yatırım planlarını ve büyüme hedeflerini araştırdık.

UNICORN HEDEFİ

Bu şirketlerin büyüme hedefleri arasında unicorn olmak da var. Unicorn olma hedefi ile yola çıkan şirketlerden biri olan Tırport, artırılmış zeka destekli dijital lojistik servisi hizmeti veriyor.

Günde 3 bin 500’ün üzerinde FTL (Tam kamyon yük) taşımayı yönettiklerini söyleyen Tırport Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, “Önümüzdeki üç yıl içinde günde 20 binin üzerinde FTL taşımayı yönetiyor olmayı, 250 bin aktif kamyoncuya ulaşmayı hedefliyoruz.

2023 yılı içinde unicorn olabilmek en önemli beklentilerimizden birisi” diyor. Kuruma ve kişiye özel kargo hizmeti sunan Bir Günde Kargo, kargo firması kaynaklı gecikmelerinden kargo ücreti almıyor.

Ertesi gün, aynı gün kargo, randevulu teslimat gibi seçenekler ile kurumsal şirketlere kargo hizmeti sunduklarını söyleyen Bir Günde Kargo Kurucusu Yaşar Kımıl, “Yakın bir süreçte 16 büyük kente ulaşacağız.

Araç filomuza 100 adetlik orta ve büyük ölçekli kamyon, kamyonet ve tır satın alımını yapacağız. 2023 yılında Türki Cumhuriyetlere ofis açmayı planlıyoruz” diye konuşuyor.

DEPOLAMA ÇÖZÜMLERİ SUNUYOR

Lojistik sektörünün bir başka yeni oyuncusu olan Park Palet, firmaların depolama ve e-ticaret fulfillment (sipariş karşılama) hizmet ihtiyaçlarına yurtiçi ve yurtdışında depolama ağı ve teknoloji platformu üzerinden çözümler sunuyor.

Firmalar ihtiyaç duydukları depolama kapasitesi ve lokasyonunu Park Palet’in sistemine girerek uygun depoları inceliyor. Türkiye’de 20 ilde 260 depo, yurtdışında ise 5 ülkede 10 depo ile çok sayıda kurumsal firmaya ve KOBİ’ye hizmet verdiklerini ifade eden Park Palet Kurucu Ortağı Alp Çiçekdağı, ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda ve Polonya’daki depo ağını bu yıl büyütmeyi hedeflediklerini söylüyor.

2021’de küçük paket taşımacılığında 160’dan fazla ülkeye kapıdan kapıya taşımacılık gerçekleştiren KargomKolay, 40’dan fazla ülkeye kendi hatlarını oluştururken, özellikle Ortadoğu ve Avrupa’da büyüyor.

KargomKolay, tüm Ortadoğu’da kapıda ödeme ile hizmet veriyor. KargomKolay Kurucusu Önder Türker, “Özellikle Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, Kayseri ve Adana’da yerli partnerler ile hizmet vermeyi planlıyoruz” diyor.

ROTA OPTİMİZASYONU SAĞLIYOR

Yük ya da yolcu taşımacılığı yapan firmaların lojistik operasyonlarını optimize ve otomatize eden Optiyol, verimli dağıtım planını oluşturuyor, mobil uygulaması sayesinde sürecin kullanıcı tarafından takibini sağlıyor.

Optiyol Kurucu Ortağı ve CEO’su Dr. Ozan Gözbaşı, “2022 sonunda en az beş farklı ülkede, yılda 20 binden fazla dağıtım aracında aktif kullanılarak 500 milyondan fazla teslimatı optimize etmeyi hedefliyoruz” diye konuşuyor.

E-ihracat odaklı dijital lojistik girişimi Navlungo, pazar yerlerinde satış yapan girişimciler, ihracat ve ithalatlarını organize eden lojistik profesyonellerinin kolay, hızlı ve pratik şekilde lojistik süreçlerini organize etmelerini sağlayan bir platforma sahip.

Navlungo Kurucu Ortağı İsa Korkmaz, “Toplamda 250 bin dolar yatırım aldık. Yeni yatırım turlarına devam ediyoruz. Dubai, Azerbeycan, Ukrayna gibi ülkelerde anlaşmalar yapmayı planlıyoruz” diyor.

DENİZ TİCARETİNİ TAKİP EDİYOR

Octovan ise ev taşıma ve parça eşya taşıma hizmetleri sunuyor. Bu yıl B2B alandaki gelişmeler için yeni hizmet alanları açmak üzere yatırımlar yapacaklarının bilgisini veren Octovan Kurucu Ortağı Erhan Güneş, bu yıl B2B alanda günde 2 bin adet teslimat yapan, günde 250 kullanıcıyı yeni evine taşıyan ve 55 milyon TL’nin üzerinde satış hacmine ulaşan bir şirket olmayı planladıklarını söylüyor.

ShipsGo, büyük veri tahminlemesi ve anlık uydu verileri kullanarak uluslararası deniz ticareti için konteyner takip etme, rota arama ve reklam hizmetleri sunan bir platform olarak faaliyet gösteriyor. ShipsGo Kurucusu ve CEO’su Merdan Erdoğan, 2022 yılında İrlanda ve 2023’te ABD’de ofis açmayı planladıklarını belirtiyor.

METİN TURKAY SMARTOPT KURUCUSU “2022’DE BEŞ KAT BÜYÜME HEDEFLİYORUZ”

SmartOpt uçtan uca tedarik zinciri yönetimini yapay zekâ, makine öğrenmesi ve optimizasyon teknolojileri ile gerçekleştiriyor. Ortalama yüzde 30 maliyet tasarrufu sağlarken, karbon emisyonlarını olabilecek en düşük seviyede tutan derin teknoloji çözümleri sunuyor.

Bu yıl içerisinde ilk yatırımlarını Şirket Ortağım Melek Yatırımcı Ağı’ndan aldık. 2022 yılı içerisinde Avrupa, ABD ve Uzakdoğu odaklı olarak yurtdışında ofis açacağız. Endonezya’da çalışmaya başladık.”