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Martta en çok ihracat yapan sektör

Otomotiv endüstrisi, geçen ay en fazla ihracat yapan sektör oldu.

04 Nisan 2025 | 13:46
Martta en çok ihracat yapan sektör

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, mart ayında sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 3 milyar 517,9 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Söz konusu sektörü 2 milyar 729,6 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 549,6 milyon dolarla çelik sektörü takip etti.

Mart ayında ihracatını en fazla artıran sektör yüzde 146,9 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu.

Türkiye ihracatının yüzde 81,9'unu gerçekleştiren sanayi grubunun dış satımı geçen ay yüzde 1,7 artışla 16,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Martta, ihracatın yüzde 15,6'sını oluşturan tarım grubunda yüzde 2,4'lük yükselişle 3 milyar 142,5 milyon dolarlık, ihracatın yüzde 2,5'ini oluşturan madencilik grubunda ise yüzde 0,4'lük azalışla 497 milyon dolarlık dış satım yapıldı.

EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke, 1,7 milyar dolarla Almanya, 1,2 milyar dolarla İtalya, 1,1 milyar dolarla ABD oldu.

Bu dönemde en çok ihracat yapan ilk 3 kent ise 8,1 milyar dolarla İstanbul, 2 milyar dolarla Kocaeli ve 1,6 milyar dolarla Bursa olarak sıralandı.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2024 ve 2025'in mart ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):

 1 - 31 MARTSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20242025Değişim ('25/'24)Pay(25) (%)2023 - 20242024 - 2025Değişim ('25/'24)Pay(25) (%)
I. TARIM3.068.6443.142.4732,415,635.762.21536.046.2470,815,9
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER2.091.7802.164.3013,510,724.177.74924.434.7011,110,8
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri1.037.4671.125.6918,55,612.499.47412.022.764-3,85,3
Yaş Meyve ve Sebze276.702298.7568,01,53.510.3323.410.602-2,81,5
Meyve Sebze Mamulleri239.527224.790-6,21,12.559.4582.654.5703,71,2
Kuru Meyve ve Mamulleri157.758163.1773,40,81.712.3791.838.4587,40,8
Fındık ve Mamulleri200.760217.7348,51,12.012.4132.675.37932,91,2
Zeytin ve Zeytinyağı78.42652.867-32,60,3823.203714.011-13,30,3
Tütün83.67362.794-25,00,3924.532970.9355,00,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri17.46718.4935,90,1135.958147.9838,80,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER301.716305.4561,21,53.634.8293.759.5333,41,7
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller301.716305.4561,21,53.634.8293.759.5333,41,7
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ675.149672.716-0,43,37.949.6387.852.013-1,23,5
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri675.149672.716-0,43,37.949.6387.852.013-1,23,5
II. SANAYİ16.223.34916.496.8361,781,9181.135.166185.135.8172,281,5
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.208.9091.215.5460,56,014.125.93013.835.148-2,16,1
Tekstil ve Hammaddeleri816.130840.0642,94,29.531.4189.505.745-0,34,2
Deri ve Deri Mamulleri145.748140.992-3,30,71.698.7811.517.145-10,70,7
Halı247.032234.490-5,11,22.895.7322.812.258-2,91,2
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.3.078.4362.729.594-11,313,631.112.63930.469.748-2,113,4
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri3.078.4362.729.594-11,313,631.112.63930.469.748-2,113,4
C. SANAYİ MAMULLERİ11.936.00412.551.6965,262,3135.896.597140.830.9203,662,0
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.611.7891.417.152-12,17,018.581.14117.571.108-5,47,7
Otomotiv Endüstrisi3.221.1553.517.8769,217,535.508.40437.569.6565,816,5
Gemi, Yat ve Hizmetleri143.31586.375-39,70,42.213.6941.787.935-19,20,8
Elektrik ve Elektronik1.459.9371.481.5831,57,416.167.13016.716.5273,47,4
Makine ve Aksamları1.026.389916.603-10,74,611.347.15910.941.476-3,64,8
Demir ve Demir Dışı Metaller1.078.7241.136.7985,45,612.190.40012.597.7733,35,5
Çelik1.467.6911.549.5775,67,715.265.49416.219.1496,27,1
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri385.061376.488-2,21,94.501.7244.270.944-5,11,9
Mücevher544.458545.5210,22,77.469.8578.541.64814,33,8
Savunma ve Havacılık Sanayii358.179884.254146,94,45.459.6887.446.12836,43,3
İklimlendirme Sanayii639.305639.4690,03,27.191.9067.168.576-0,33,2
III. MADENCİLİK499.133496.923-0,42,55.823.9715.985.4592,82,6
Madencilik Ürünleri499.133496.923-0,42,55.823.9715.985.4592,82,6
T O P L A M (TİM*)19.791.12620.136.2321,7100,0222.721.353227.167.5232,0100,0
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı2.858.7023.248.47613,613,935.188.97736.196.3092,913,7
GENEL İHRACAT TOPLAMI22.649.82823.384.7083,2100,0257.910.329263.363.8312,1100,0

 

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Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
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Galata Wind Enerji'de temettü rakamı değişti
Sabancı Holding (SAHOL) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman?
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Tofaş (TOASO) 2025 temettü ödeme tarihi ne zaman? Ne kadar dağıtacak?
ASELSAN 52,7 milyon dolarlık ihracat sözleşmeleri imzaladı
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var (3 Nisan)
Bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (3 Nisan)
Tüpraş temettü ödeme tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
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