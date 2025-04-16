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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 TCMB nisan ayı faiz kararı toplantısı

Nisan ayı faiz kararı için toplantı tarihi belli oldu. Gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında. Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 TCMB nisan ayı faiz kararı toplantısı tarihi...

16 Nisan 2025 | 13:45
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 TCMB nisan ayı faiz kararı toplantısı

 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı için geri sayım başladı. Ocak ve Mart aylarında yapılan faiz indirimleri sonrası piyasaların gözü şimdi de Merkez Bankası Nisan ayı toplantısına çevrilmiş durumda. 

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Faiz kararının ardından TCMB Başkanı Fatih Karahan açıklamalarda bulunacak.

Merkez Bankası’nın yıl boyunca düzenleyeceği diğer PPK toplantılarının tarihleri şu şekilde:

  • 19 Haziran 2025
  • 24 Temmuz 2025
  • 11 Eylül 2025
  • 23 Ekim 2025
  • 11 Aralık 2025

MERKEZ BANKASI MART FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı.

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmesine karar verdi.

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Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
Bugün 3 şirket temettü dağıtacak
Bir şirkette daha temettü kararı kesinleşti: 4,47 TL
Anadolu Efes (AEFES) temettü tarihi kesinleşti: Ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
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