Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2025 TCMB nisan ayı faiz kararı toplantısı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) faiz kararı için geri sayım başladı. Ocak ve Mart aylarında yapılan faiz indirimleri sonrası piyasaların gözü şimdi de Merkez Bankası Nisan ayı toplantısına çevrilmiş durumda.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı nisan ayı faiz kararı için takvim belli oldu.

Buna göre; Merkez Bankası nisan ayı faiz kararı 17 Nisan 2025 Perşembe günü saat 14.00'da açıklanacak.

Faiz kararının ardından TCMB Başkanı Fatih Karahan açıklamalarda bulunacak.

Merkez Bankası’nın yıl boyunca düzenleyeceği diğer PPK toplantılarının tarihleri şu şekilde:

19 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

11 Eylül 2025

23 Ekim 2025

11 Aralık 2025

MERKEZ BANKASI MART FAİZ KARARI NE OLDU?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı.

Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45’ten yüzde 42,5’e indirilmesine karar verdi.