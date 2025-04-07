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Merkez Bankası’nın rezervleri ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 28 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 603 milyon dolar azalışla 156 milyar 511 milyon dolara geriledi.

07 Nisan 2025 | 15:50
Merkez Bankası’nın rezervleri ne kadar oldu?

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 28 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 7 milyar 719 milyon dolar azalışla 80 milyar 609 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 21 Mart'ta 88 milyar 328 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 117 milyon dolar artışla 74 milyar 785 milyon dolardan 75 milyar 902 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 28 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 603 milyon dolar azalışla 163 milyar 114 milyon dolardan 156 milyar 511 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri Aralık 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
28.02.202570.65994.757165.417
07.03.202572.11397.802169.915
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
28.03.202575.90280.609156.511

 

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Borsada 3 hissede tedbir kararı (3 Nisan)
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