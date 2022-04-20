Netflix yaklaşık 10 yıl sonra ilk kez, ilk çeyrekte 200 bin abone kaybettiğini duyurdu. Netflix’e göre abone kaybının bazı nedenleri var. Netflix, kısmen de olsa şifre paylaşımını da bu durumdan sorumlu tutuyor. Ve artık şifre paylaşımı konusuna daha fazla eğilecek.

Netflix’in dünya çapında yaklaşık 222 milyon ücret ödeyen abonesi var. Peki, Netflix şifresini paylaşım yoluyla kullanan kişi sayısı ne kadar? Netflix, 30 milyonu Kuzey Amerika’da olmak üzere 100 milyon hanenin kendileriyle paylaşılan bir parola aracılığıyla hizmeti kullandığını tahmin ediyor.

Şirket, diğer faktörlerin yanı sıra hesap paylaşımından nasıl para kazanılacağına odaklanıyor. Hatta bu sorunu çözmeye başlamış bile olabilir.

Netflix geçen ay, üç Latin Amerika ülkesi Şili, Kosta Rika ve Peru’da abonelerin küçük bir ek ücret karşılığında iki adede kadar “ekstra üye” hesabı ekleyebilecekleri yeni bir özelliği test etmeye başladı. abonelik.

Şirket bu paylaşımlardan kısa ve orta vadede para kazanabileceğini hesaplıyor. Benzer bir özellik bir süre sonra ABD dahil daha fazla pazarda piyasaya sürülecek.

Netflix, 2. çeyrekte 2 milyon abone kaybedebileceğini öngördü. Hisse senetleri, mesai sonrası işlemlerde %21 değer kaybetti.

ŞİFRE PAYLAŞIMINDAN NASIL PARA KAZANILACAK?

Netflix CEO’su Reed Hastings, bu çeyreğin kazançlarıyla ilgili bir videoda “Paylaşımdan nasıl para kazanılacağı üzerinde çalışıyoruz. Bunu birkaç yıldır düşünüyorduk. Ama hızla büyürken, üzerinde çalışmak yüksek bir öncelik değildi. Ve şimdi üzerinde çok sıkı çalışıyoruz. Unutmayın, bunlar zaten Netflix’i izlemeyi seçen 100 milyondan fazla hane. Hizmeti seviyorlar. Sadece onlar için bir dereceye kadar para almamız gerekiyor” diyor.

Netflix ürün sorumlusu Greg Peters ise şu bilgiyi paylaştı: “Farklı bir şehirde yaşayan bir kız kardeşiniz varsa, onunla Netflix’i paylaşmak istersiniz, bu harika. Bu paylaşımı kapatmaya çalışmıyoruz. Ancak onunla paylaşabilmek için biraz daha fazla ödemenizi isteyeceğiz” diyor.

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