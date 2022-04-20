Netflix, 11 yıl sonra ilk kez abone kaybetti. Netflix’in abone sayısı 2021’in son çeyreğine göre bu yılın ilk çeyreğinde küresel olarak 200.000 azaldı. Netflix, ikinci çeyrekte 2 milyona kadar abone kaybedebileceğini tahmin ediyor. Netflix, abone kaybının nedenlerini araştırırken ‘reklam destekli abonelik modeliyle fiyatları düşürmeye de ilk kez açık görünüyor.

Netflix uzun yıllar boyunca abonelikler için reklam destekli bir modeli reddetmişti. Ancak Netflix CEO’su Reed Hastings, şimdi akış devinin Hulu tarafından kullanılana benzer bir plana “oldukça açık” olduğunu söylüyor.

Hastings, “Netflix’i takip edenler, reklamcılığın karmaşıklığına karşı olduğumu; aboneliklerin basitliğinin hayranı olduğumu biliyorlar. Ancak tüketici seçiminin daha büyük bir hayranıyım ve daha düşük bir fiyata sahip olmak isteyen; reklama toleranslı tüketicilerin istediklerini elde etmelerine izin vermek çok mantıklı. Tüketici tercihi olarak reklamlarla daha da düşük fiyatlar sunmaya oldukça açık olduğumuzu düşünün” diyor.

Abone kaybı yaşayan Netflix, yeni reklam destekli modele ek olarak şifre paylaşımının da önüne geçmeye çalışıyor.

Hastings, Netflix’in Hulu’ya benzer katmanlı bir model izlemesini beklediğini ve bu da kullanıcıların içeriğe reklamsız sürümün yaklaşık yarısı kadar maliyetle erişmesini sağladığını belirtiyor ve “Hulu için çalıştığı çok açık. Disney yapıyor. HBO yaptı. İşe yaradığına dair çok fazla şüphemiz olduğunu sanmıyorum” diyor.

Netflix aynı zamanda oyun gibi yeni alanlara da yöneliyor.

Netflix Türkiye’nin şu an aylık plan ücretleri 37,99 TL ile 77,99 TL arasında değişiyor.