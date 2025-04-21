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  • Nisanda 3 il ve 20 ilçede en düşük sıcaklık rekoru kırıldı

Nisanda 3 il ve 20 ilçede en düşük sıcaklık rekoru kırıldı

Türkiye genelinde 3 il ve 20 ilçede, mevsim normallerine göre nisan ayı en düşük sıcaklık rekoru kırıldı.

21 Nisan 2025 | 15:40
Nisanda 3 il ve 20 ilçede en düşük sıcaklık rekoru kırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 13 Nisan'daki soğuk hava dalgası nedeniyle ülke genelinde pek çok şehirde hava sıcaklığı sıra dışı seviyelere indi. Nisan ayı mevsim normalleri göz önünde bulundurulduğunda bu yılın nisan ayında Türkiye genelinde 3 il ve 20 ilçede en düşük sıcaklık rekoru kırıldı. Türkiye genelinde nisan ayında en düşük sıcaklık -18 dereceyle Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ölçüldü. Nisan ayının 20 gününde yapılan değerlendirmeye göre en düşük sıcaklığın yaşandığı il ve ilçeler şöyle:

İl-ilçe Sıcaklık
Tomarza -18
Sarız -16,3
Zara -14,4
Pınarbaşı -14,1
Elbistan -13,9
Darende -13,6
Göksun -13,2
Ulukışla -12
Boğazlıyan -11,8
Afşin -11,5
Karapınar -11,3
Niğde -9,5
Avanos -9,2
Turhal -8,9
Konya-Ereğli -8,6
Aksaray -8,3
Doğanşehir -7,9
Konya-Akşehir -7,6
Çiçekdağı -6,7
Sivrice -5,9
Konya -4,3
Adıyaman-Gölbaşı -3,1
Pozantı -3,1

 

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Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (22 Nisan)
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Bu hafta temettü dağıtacak 8 şirket
Mavi Giyim'den 'bedelsiz' açıklaması
Borsada Pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket var
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 8 şirket (18 Nisan)
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GERİ
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