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‘Odaklanma sayesinde küçülmek yerine büyüme geldi’

Şirketin temel unsurlarından bir tanesinin de mutluluk dağıtmak" olduğunu dile getiren Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, “Birçok varlığımızı sattık, birçok kategoriden ve işten çıktık ama odaklanma sayesinde küçülmek yerine büyüme geldi." dedi.

19 Nisan 2025 | 17:36
‘Odaklanma sayesinde küçülmek yerine büyüme geldi’

Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2025), bu yıl 14’üncü kez Türkiye ve dünyanın saygın siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenlerini ağırladı.

Zirvenin ikinci gününde “Liderlerin Gelecek Senaryoları: Yeni Dünya, Yeni Şirket, Yenilikçi Yatırım ve Stratejiler” panelinde konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, ticaret savaşlarının devletler arasında yeni olmadığına işaret ederek, "Ticaret savaşları bugün biraz daha fazla alevlendi. Çin'deki Orta Asya, Orta Doğu, Türkiye, Avrupa, İngiltere ve Amerika'daki yatırımlarımızla çok farklı coğrafyalarda ve kıtalarda kendimizi garantiye almış durumdayız. Üretimde süreklilik ve değer zincirimizi devam ettirebiliyoruz." diye konuştu.

Şirketin temel unsurlarından bir tanesinin de "mutluluk dağıtmak" olduğunu dile getiren Ülker, "Servislerimiz ve ürünlerimizle insanların mutluluğunu hedefledik. 5 yıl içinde fiziki ve toplam ciro olarak büyüme dolar bazında yüzde 40'lık bir büyüme getirdi. Birçok varlığımızı sattık, birçok kategoriden ve işten çıktık ama odaklanma sayesinde küçülmek yerine büyüme geldi." dedi.

Ülker, şirketin stratejik önceliklerine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğin gıdalarını dizayn etmek, değişen tüketici beklentilerini karşılamak, yine bunun haricinde çevrim içi platformlarda satış bakımından büyümek. Ama dijital veriyi, yapay zeka vasıtasıyla ki Turkcell ile işbirliklerimiz var bu konuda, gerçek bir değere dönüştürebilmek, servis, ürün kalitemizi yükseltebilmek hedeflerimiz arasında. Bunu küresel ölçekte yapmak için de değişik yatırımlarımız ve girişimlerimiz de mevcut."

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GERİ
İLERİ
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