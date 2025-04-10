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ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? EGM Özel Güvenlik 114.dönem sınav tarihleri

Özel güvenlik olmak isteyenler, Özel Güvenlik 114. Temel Eğitimi ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavının ne zaman yapılacağı merak ediyor. Peki ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? İşte EGM Özel Güvenlik 114.dönem sınav tarihleri...

10 Nisan 2025 | 10:40
ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? EGM Özel Güvenlik 114.dönem sınav tarihleri

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından her sene belirli aralıklarla düzenleniyor ve bu sınavlar, güvenlik sektöründe çalışmak isteyenler için önem teşkil ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav tarihlerini duyurdu. 

ÖGG SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. ÖGG sınavı saat 10.00'da başlayacak.

ÖGG SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

114. dönem ÖGG sınav sonuçları da 2 Mayıs'ta duyurulacak. Sonuçlara itirazlar 5-7 Mayıs tarihlerinde alınacak.

DİĞER ÖGG SINAVLARININ TARİHLERİ

115. Dönem Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı: 29 Haziran 2025

116. Dönem Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı: 24 Ağustos 2025

117. Dönem Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı: 19 Ekim 2025 Pazar

118. Dönem Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı: 14 Aralık 2025 Pazar

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Temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
'Trump'ın kararını bilen, hisse alıp satan oldu mu?'
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 100
Trump’ın molasıyla Wall Street’in ana endeksleri keskin yükseldi
ASELSAN'dan 158,6 milyon dolarlık sözleşme
Coca-Cola (CCOLA) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Hareket'ten Güney Afrika hamlesi
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var
Enerji şirketinden İtalya adımı: Sözleşme imzalandı
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada dün temettü açıklaması yapan 6 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 5 şirket
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İLERİ
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