ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? EGM Özel Güvenlik 114.dönem sınav tarihleri

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavları, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından her sene belirli aralıklarla düzenleniyor ve bu sınavlar, güvenlik sektöründe çalışmak isteyenler için önem teşkil ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü, 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınav tarihlerini duyurdu.

ÖGG SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

114. Dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) sınavı, 12 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek. ÖGG sınavı saat 10.00'da başlayacak.

ÖGG SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

114. dönem ÖGG sınav sonuçları da 2 Mayıs'ta duyurulacak. Sonuçlara itirazlar 5-7 Mayıs tarihlerinde alınacak.

DİĞER ÖGG SINAVLARININ TARİHLERİ

115. Dönem Temel Eğitim ve 91. Yenileme Eğitimi Sınavı: 29 Haziran 2025

116. Dönem Temel Eğitim ve 92. Yenileme Eğitimi Sınavı: 24 Ağustos 2025

117. Dönem Temel Eğitim ve 93. Yenileme Eğitimi Sınavı: 19 Ekim 2025 Pazar

118. Dönem Temel Eğitim ve 94. Yenileme Eğitimi Sınavı: 14 Aralık 2025 Pazar