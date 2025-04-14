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Öğretmen ataması 2025 yapılacak mı? Öğretmen atama takvimi belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 20 bin öğretmen ataması geçtiğimiz kasım ayında yapılmıştı.2025 yılı öğretmen alımı başvuru tarihi için bekleyiş devam ediyor. Öğretmen ataması 2025 ne zaman, takvim belli oldu mu?

14 Nisan 2025 | 15:00
Öğretmen ataması 2025 yapılacak mı? Öğretmen atama takvimi belli oldu mu?

Öğretmen adayları tarafından bu yıl MEB sözleşmeli öğretmen atama başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. En son 23 Kasım 2024 tarihinde 20 bin öğretmen ataması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleşmiş ve kura ile öğretmen atamaları tamamlanmıştı.

2025 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı 2025 yılında yapılması planlanan öğretmen atamalarına ilişkin henüz takvim yayımlanmadı. Bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı eksik kadrolara ilişkin tespitlerini yapacak ve ardından ilgili kurumlara iletecek.

Ardından öğretmen alımına ilişkin bütçeye göre toplam kontenjan belirlenecek. Kontenjana göre branş dağılımı yapılacak ve atama takvimi yayınlanacak. Bakanlık belirli dönemlerde öğretmen atamalarında bazı branşlara öncelik veriyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi Mayıs ayında öğretmen atamaları için sürecin başlaması ön görülüyor.

KADRO VE BRANŞLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB öğretmen atama takviminin belli olmasıyla kontenjanlar ve branş dağılımları açıklanacak. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.  

YILLARA GÖRE ÖĞRETMEN ATAMASI TOPLAM KONTENJANLARI

2024: 20 bin öğretmen ataması

2023: 45 bin öğretmen ataması

2022: 20 bin öğretmen ataması

2021: 15 bin öğretmen ataması

2020: Toplam 40 bin öğretmen ataması

ÖĞRETMEN ALIMI SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Bakanlık tarafından öğretmen ataması kılavuzu yayımlandıktan sonra adaylar belirlenen tarihlerde ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihi yapıyor.

Sözlü sınavlar uygulandıktan sonra sınav sonuçlarına göre atama tercihleri yapılıyor ve mülakatları geçen adayların görev yeri ve başlangıç tarihi belirleniyor.

Öğretmen atamasında süreçler bir sonraki eğitim yılının başlangıcına kadar tamamlanıyor.

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