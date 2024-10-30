OGTY’de büyük ödül Pomeco’nun oldu

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde düzenlenen 13. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması’nda (OGTY) ödüller düzenlenen törenle sahiplerini buldu. OGTY’de finalist 10 proje arasından birinci Pomeco projesi ile İpek Tüysüzoğlu oldu. Toplamda 392 başvuru arasından birinci olan proje, 900 bin TL’lik büyük ödülün sahibi oldu. Üretim emisyonunun yüzde 8’ini oluşturan araç içi tekstil malzemelerine sürdürülebilir çözüm getiren Pomeco, nar kabuğu atıklarından elde edilen bitki bazlı ve yüksek performanslı bir deri alternatifi sunuyor. Eşsiz moleküler yapısı sayesinde yüksek dayanıklılık, antibakteriyellik ve UV dayanımı gibi üstün performans özellikleri sunmasıyla öne çıkan proje, üretim sürecinde düşük su tüketimi ve yüzde 90 daha az petrol bazlı girdi kullanılarak çevresel etkileri de minimuma indiriyor.

Yarışmada Fire-Stopper projesi ile ikinci olan Büşra Atkesen 600 bin TL, BBA VTOL projesi ile üçüncü olan Ahmet Serdar Batkan 550 bin TL, Digiforming ile dördüncü olan Aziz Karaburun 500 bin TL ve Genoride ile beşinci olan Gökhan Yağcı da 450 bin TL almaya hak kazandı.

Türk otomotiv girişimcilik ekosisteminin en önemli parçasına dönüşen OGTY’de ilk beş proje 3 milyon TL nakdi ödül ve Patent Tescil Ödülü aldı.

Ayrıca İTÜ ARI Teknokent iş birliğinde ilk 5'e giren girişimler, İTÜ Çekirdek Kuluçka hakkı kazanarak bir yıl boyunca büyüme ve globalleşme yolculuklarında destek sağlayacak Growth programına katılma şansı elde etti. Ek olarak Big Bang Startup Challenge Yarışmasına katılma hakkı ile otomotiv sanayinin deneyiminden ve geniş ağından faydalanma ayrıcalığı da yakaladı.

İzmir’de Şehir İçi Hareketlilik temasıyla düzenlendi

Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracattaki tek koordinatör birliği olan OİB’in sektörde katma değerli ürün ve teknolojileri geliştirmek amacıyla 2012 yılından bu yana düzenlendiği OGTY, bu yıl İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde “Şehir İçi Hareketlilik” teması ile gerçekleştirildi.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik ve OİB OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu ev sahipliğinde düzenlenen OGTY, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü İlker Murat Ar, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ile sektör profesyonellerinden akademisyenlere, girişimcilerden öğrencilere yoğun katılıma sahne oldu.

Etkinlikte “Yapay Zeka: Tasarımın Bugünü ve Geleceği” başlığı ile sanatçı Bager Akbay ve Geleceğe Bugünden Hazır Olmak başlığı ile Ongun Tan birer konuşma yaparken, Şehir İçi Ulaşımın Geleceği ve Şehir İçi Hareketlilik Sistemlerinde Regülasyonlar başlıkları ile paneller de düzenlendi. Etkinlikte OGTY’ye En Çok Proje Gönderen Üniversite Ödülünü ise Bursa Uludağ Üniversitesi aldı.

Çelik: “Bu yılı da rekor ihracatla kapatacağız”

Törende konuşan OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, “Son 18 yılda 17 kez sektörel bazda ihracat şampiyonuyuz. Tüm zorluklara rağmen 2024 yılını da yeni bir ihracat rekoru ile kapatmaya hazırlanıyor. Geçen yıl ihracatın yüzde 15’ini gerçekleştirdi. Bu yıl da yaklaşık 37 milyar dolarlık rekorla kapatacağız. Sektörümüzde geçen yıl adet bazında 1.47 milyon araç üretildi, bunların yüzde 70’i ihraç edildi. Bugün yüksek üretim kalitesi ile tüm dünyaya ihracat yapabilecek kapasite ve seviyede yer alıyoruz. Üretimde yerlilik oranımız oldukça yüksek. Bu da 2016 yılından bu yana dış ticaret fazlası veren bir sektör olmamızda çok önemli bir nokta. OİB olarak bu başarıları katma değerli üretimle katlayarak devam ettirmek için düzenlediğimiz OGTY’de, otomotiv endüstrisindeki dönüşüm doğrultusunda, genel tasarım, yazılım ve otomotiv sektöründe farklılık yaratacak otomotiv ve mobilite çözümleriyle ilgili projeler değerlendiriliyor. Bu yıl da tema sektörün şu anda gündeminde yer alan “Şehir içi Hareketlilik” oldu. Otomotiv endüstrisinin geçirdiği bu dönüşüm sürecinde ülkemizi öncü konumuna getirebilmek için gençlerin yenilikçi tasarımlarına büyük önem veriyoruz. Sadece otomotiv endüstrisinin değil, ülkemizin de geleceği cesur, yaratıcı ve girişimci gençlerimizin elinde. Bu nedenle yeni yatırımlara ve genç girişimcilere önemli destekler sağlamaya öncülük ediyoruz” dedi.

Burhanoğlu: “Her iki yatırımdan biri OGTY’den çıktı”

OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu “Türk otomotiv sektörü dünyadan yüzde 1,5 alıyor. Sektörümüz 70 yıllık birikimi ile 35 milyar dolar ihracat yapıyor. Oysa yeni iş modelleri ile potansiyel çok daha fazla. Bu nedenle OGTY ile gençlere yatırım yapıyoruz. Geldiğimiz noktada sektörümüzdeki her iki yatırımdan biri OGTY’den çıkıyor. İTÜ Çekirdek ile iş birliği kapsamında desteklediğimiz girişimlerin yüzde 60’ı şirketleşiyor. En büyük uğraşımız zaten onların endüstriye kazandırılması. Bugüne dek dereceye giren projelerin cirosu 26 milyon doları geçti. İstihdam sayısı 1.500’ü aştı. Değerleme 360 milyon dolar oldu. TOGG’a parça veren çok sayıda startup var. Bunların dördü OGTY’den çıktı. TOFAŞ’a parça veren, Ford’la çalışan firmalarımız var. Artık mobilite girişimcileri nereden can suyu alacağını biliyor. OGTY’ye yatırımcı sanayicilerin ilgisi çok kıymetli. Sanayicilerimiz, sektörün dönüşümüne ayak uydurmalı, geleceğin hikayeleri ile karşılaştığında, yatırımlarını, desteğini esirgememeli. Gelecekte sonsuz taşınabilen enerjileri konuştuğumuz daha farklı iş modelleri karşımıza çıkacak. OGTY’de bugünün teması olan Şehir içi Hareketlilik ise hepimiz için kıymetli. Çünkü sektör olarak havayı kirletiyor, gürütü yapıyoruz. Çözüm getirmek lazım” dedi.

OGTY’de İlk Beş Proje

1.POMECO:

Nar kabuğu atıklarından elde edilen bitki bazlı bir deri alternatifi sunan POMECO, eşsiz moleküler yapısı sayesinde yüksek dayanıklılık, antibakteriyellik ve UV dayanımı gibi yüksek performans özellikleri sunmasıyla öne çıkıyor. Proje, üretim sürecinde düşük su tüketimi ve yüzde 90 daha az petrol bazlı girdi kullanılarak çevresel etkileri de minimuma indiriyor.

2.FIRE-STOPPER

Türkiye’nin ilk endüstriyel simbiyoz örneklerinden olup, maden atıkları kullanılarak geliştirilen yangın önleyici malzemelerden oluşuyor. Yerli atık ve kaynakların yeşil yöntemle afet önleyici amaçla kullanılmasını içeren projede, yangın öncesinde yüzeylere uygulanan malzemeler, yangın esnasında alevlerin yayılmasını engelliyor.

3.BBA VTOL

Sağlık ve savunma sektörlerindeki lojistik ihtiyaçları karşılamak için geliştirdiği insansız hava aracı sistemleri, yüksek taşıma kapasitesine sahip, uzun menzilli özelliğe sahip bulunuyor. Kırsal ve altyapı açısından kısıtlı bölgelerde tıbbi malzeme ve kritik öneme sahip ürünlerin çevre dostu şekilde hızlı ve güvenli bir şekilde taşınmasını sağlıyor.

4.DIGIFORMING

Pres hatlarında derin çekme yöntemiyle sac şekillendirme işlemi esnasında oluşan yırtık, incelme ve kırışma hatalarının oluşmadan önce önlenmesi amacıyla geliştirildi. Prosesteki bozulmayı makine öğrenmesi teknikleriyle erken seviyede tahmin eden yenilikçi üretim teknolojisi, ideal pres parametrelerini hesaplayarak preste otonom kontrol ile üretimde kalite ve verimlilik artışı sağlıyor.

5.GENORIDE

Jeneratif sürüş teknolojisiyle, elektrikli bisiklet alanında devrim yaratıyor. Geliştirilen sistem, pedal gücünü doğrudan elektrik enerjisine dönüştürerek, mekanik bağlantıları ortadan kaldırıyor ve dijital olarak kontrol edilen sabit pedal direnci sunuyor. Böylece kullanıcılara her türlü yol koşulunda konforlu bir sürüş deneyimi yaşatır.

OGTY ile 2012 yılından bu yana elde edilen sonuçlar

• Beş binden fazla başvuru yapıldı.

• 129 proje ödül aldı.

• Yaklaşık 6,9 milyon TL nakdi ödül dağıtıldı.

• ⁠OİB ve İTÜ Çekirdek iş birliği kapsamında desteklenen girişimlerin yüzde 60’ı şirketleşti.

• Girişimler, 1.500 kişilik istihdama ve ⁠20 milyon dolar ciroya ulaştı,

• 48 milyon dolar yatırım aldı.

• 360 milyon dolar değerlemeye ulaştı.