Pegasus'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Cuma gün sonuna kadar olan tüm İstanbul kalkışlı ve varışlı yurt içi seferlerimizde tavan bilet fiyatlarımızı 1750 TL olarak belirlediğimizi bilgilerinize sunarız."

Açıklamada, ayrıca seyahat planlarında değişiklik olan misafirler için bilet işlemlerinde ilave haklar sunulduğu belirtilerek, "25 Nisan Cuma gün sonuna kadar olan İstanbul varışlı ve kalkışlı tüm yurt içi seferlerimizde bileti olan misafirlerimiz, ücretsiz açığa alma işlemi yapabilir veya 1 hafta içindeki uçuşlara ücretsiz değişiklik yapabilir." ifadelerine yer verildi.