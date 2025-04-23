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Pegasus'tan tavan fiyat kararı

Pegasus Hava Yolları, İstanbul'da meydana gelen depremler nedeniyle İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat seferlerinin bilet tavan fiyatlarının, 25 Nisan Cuma gün sonuna kadar 1750 lira olarak belirlendiğini duyurdu.

23 Nisan 2025 | 19:02
Pegasus'tan tavan fiyat kararı

Pegasus'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: "İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Cuma gün sonuna kadar olan tüm İstanbul kalkışlı ve varışlı yurt içi seferlerimizde tavan bilet fiyatlarımızı 1750 TL olarak belirlediğimizi bilgilerinize sunarız." 
Açıklamada, ayrıca seyahat planlarında değişiklik olan misafirler için bilet işlemlerinde ilave haklar sunulduğu belirtilerek, "25 Nisan Cuma gün sonuna kadar olan İstanbul varışlı ve kalkışlı tüm yurt içi seferlerimizde bileti olan misafirlerimiz, ücretsiz açığa alma işlemi yapabilir veya 1 hafta içindeki uçuşlara ücretsiz değişiklik yapabilir." ifadelerine yer verildi.

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21 Nisan borsada gün sonu rakamları
Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
Bir şirket daha halka arz sürecinde
Kocaer Çelik temettü kararını duyurdu (2025)
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 300
Alarko, Cola, Enerjisa, Arçelik... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Anadolu Grubu Holding’den bedelsiz açıklaması
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BIST Temettü endekslerinde değişiklik: 15 hisse...
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