Plastik poşetlerin fiyatı değişecek mi?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, plastik kaynaklı atık kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla plastik poşetler, 1 Ocak 2019 itibarıyla ücretli hale getirildi. Poşetler, 5 yıldır marketler ve alışveriş merkezlerinde bakanlığın belirlediği tutar olan 25 kuruştan satılıyor. Yeni yılda uygulanacak plastik poşetlerin bedelini istişare etmek için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sektörde faaliyet gösteren dernek ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla Bakanlık'ta Plastik Poşet Komisyonu Toplantısı yapıldı.

'Bir poşetin üretim maliyeti 1,19 liraya ulaştı'

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünün koordinasyonundaki toplantıda, sektör temsilcileri görüşlerini bildirdi. Toplantıda, bir poşetin perakendecilere maliyetinin ortalama 1,19 liraya ulaştığına dikkati çekildi. Ayrıca 25 kuruş olan poşet fiyatının plastik poşet tüketimini azaltacak bir tutar olmadığı görüşü dile getirilerek, plastik poşet kullanımının arttığı da vurgulandı.

Toplantıya katılan sektör temsilcilerinin çoğunluğunun fiyatın artması yönünde görüş belirttiği de öğrenildi. Komisyon toplantısında sektör temsilcilerinden alınan talepler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a sunulacak. Ardından plastik poşetlerin yeni yıldaki satış fiyatı belirlenecek.