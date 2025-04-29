ARA
DOLAR
38,42
-0,03%
DOLAR
EURO
43,86
-0,06%
EURO
GRAM ALTIN
4097,90
-0,85%
GRAM ALTIN
BIST 100
9287,19
-0,21%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte başvuru süreci hakkında detaylar

Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte başvuru süreci hakkında detaylar

On binlerce sağlık çalışanının merakla beklediği Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı için son gelişmeler yakından takip ediliyor. 2025 yılında toplamda 37 bin hekim dışı personel alımı yapacağını duyuran Sağlık Bakanlığı, bu sayının ilk etabında 19 bin yeni sağlık personelini istihdam edecek. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı işlemi ne zaman yapılacak?

29 Nisan 2025 | 09:46
Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı ne zaman yapılacak? İşte başvuru süreci hakkında detaylar

Başvuru sürecine dair tüm gözler ÖSYM'ye çevrilmiş durumda. Yayımlanacak başvuru kılavuzu ile birlikte alınacak kadro ve branş dağılımları da netleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak ve başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

Sağlık Bakanlığı'nın 2025 yılındaki 37 bin kişilik hekim dışı personel alımı iki aşamada gerçekleştirilecek. İlk aşamada 19 bin personel alımı için süreç mayıs ayında tamamlanacak. Bu kapsamda, başvuru tarihlerinin ve kılavuzun ne zaman yayımlanacağı, bakanlıkta görev almak isteyen sağlık personelinin en önemli gündem maddesi haline geldi.

37 Bin Personel Alımı İki Aşamada Yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği sağlık çalışanı kadrosunun 37 bin hekim dışı personel ile güçlendirileceği bilgisinin ardından, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da personel alımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Memişoğlu'nun belirttiğine göre, 37 bin personel alımı iki ayrı dönemde yapılacak.

Bakan Memişoğlu'ndan Personel Alımı Açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık personeli atamalarıyla ilgili son bilgileri paylaşarak beklenen takvimi duyurdu. Memişoğlu açıklamasında, "37 bin kadro aldık, önümüzdeki hafta hangi hastanede ne kadar personele ne kadar ihtiyacımız var, ilan edeceğiz. ÖSYM'ye yolluyoruz pazartesi itibarıyla. Mayısta 19 bin alacağız, 18 bin için de eylülde ilana çıkmış olacağız. Kılavuz, önümüzdeki hafta yayımlanmış olacak. Diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire, sağlık mesleklerinin hepsi olacak. KPSS'ye göre onların atamaları yapılacak," ifadelerini kullandı.

19 Bin Personel Alımı Ne Zaman Yapılacak?

Sağlık Bakanlığı'nın ilk etapta gerçekleştireceği 19 bin personel alımı için başvurular mayıs ayında alınacak. Bakanlık, başvuru kılavuzunu 28 Nisan tarihinde ÖSYM'ye teslim edecek. Bu gelişmeyle birlikte, ilk 19 bin personel alımı için ilan ve başvuru kılavuzunun yayımlanması bekleniyor.

Dolayısıyla, Sağlık Bakanlığı 19 bin personel alımına dair başvuru kılavuzunun 28 Nisan 2025 Pazartesi günü ÖSYM tarafından ilan edilmesi bekleniyor.

18 Bin Personel Alımı Eylül Ayında

Sağlık Bakanlığı, ilk 19 bin personel alım sürecinin tamamlanmasının ardından ikinci aşamaya geçecek. Mayıs ayındaki ilk alımın ardından, kalan 18 bin personel alımı için ilanların eylül ayında yayımlanması planlanıyor.

Kadro ve Branş Dağılımı Nasıl Olacak?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun açıklamaları, alınacak personel kadro ve branşları hakkında önemli ipuçları verdi.

Memişoğlu, yayımlanacak kılavuzda diyetisyen, sağlık yönetimi, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarının tamamının yer alacağını belirtti. Ancak, hangi branştan kaç personel alınacağına dair detaylı dağılım, ÖSYM tarafından yayımlanacak olan başvuru kılavuzu ile kesinleşecek.

0
  • ALTIN GRAM - TL 4097,9 -0,85%
  • ALTIN ONS 3318,66 -0,76%
  • BIST 100 9287,19 -0,21%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,463 0,311%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38338 0,03254%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 81,61 -1,0515%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,4222 -0,0334%
  • EURO/DOLAR 1,1392 -0,2705%
  • EURO/TURK LIRASI 43,8624 -0,0592%
  • STERLIN/DOLAR 1,34046 -0,29047%
Borsa Haberleri
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 1233
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (28 Nisan)
Kardemir'de genel kurul günü: Hangi mesajlar verildi?
SPK bülteni: 2 kişiye yasak geldi
Garanti BBVA'dan bilanço değerlendirmesi
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Bünyesinde halka açık 4 şirket var
Borsada bu hatta genel kurulu olan 37 şirket
Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
THY, Akbank, Koç Holding... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
GERİ
İLERİ
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 1233
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (28 Nisan)
Kardemir'de genel kurul günü: Hangi mesajlar verildi?
SPK bülteni: 2 kişiye yasak geldi
Garanti BBVA'dan bilanço değerlendirmesi
Yabancı çıkışı BİST’i nasıl etkiler?
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
Bünyesinde halka açık 4 şirket var
Borsada bu hatta genel kurulu olan 37 şirket
Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
THY, Akbank, Koç Holding... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL