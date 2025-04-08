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  • Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvurusu ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvurusu ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler?

Sağlık Bakanlığı 37 bin hekim dışı personel alımı gerçekleştirecek. Farklı branşlarda ve illerde yapılacak alımlar için gözler başvuru tarihlerine ve kılavuzuna çevrildi. Peki Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvurusu ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler? İşte yanıtı...

08 Nisan 2025 | 12:21
Son Güncellenme: 08 Nisan 2025 | 15:36
Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvurusu ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay katıldığı bir programda Sağlık Bakanlığı'na 37 bin personel alımı yapılacağını belirtti. Erdoğan müjdeyi, "İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz." sözleri ile duyurdu. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri araştırması artış gösterdi.

2 SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2025 yılı için Sağlık Bakanlığı'nın 37 bin hekim dışı sağlık personeli alımı başvuruları hakkında henüz resmi bir tarih belirlennedi. Ancak, başvuru tarihleri, kadro detayları ve tercih işlemleriyle ilgili bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Başvuruların elektronik ortamda yapılacağı ve tercih sürecinin ÖSYM aracılığıyla yürütüleceği tahmin ediliyor.

3 SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR? Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuruları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecektir. Elektronik ortamda alınacak başvurular, adaylara kolaylık sağlayacak ve tercihler de yine ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

4 2025 YILINDA HANGİ KAMU KURUMLARI PERSONEL ALIMI YAPACAK?

2025 YILINDA HANGİ KAMU KURUMLARI PERSONEL ALIMI YAPACAK? Birçok belediye ihtiyaçları doğrultusunda ilanlar yayımlamaya devam ediyor. İlanlar İŞKUR üzerinden paylaşılıyor. Geniş kapsamlı olarak alım yapan kurumlarla ilgili açıklamalar tek tek yapılıyor. İşte, alım yapmaya hazırlanan kamu kurumları; Tarım ve Orman Bakanlığı 8.500 personel alımı Ticaret Bakanlığı 988 personel alımı Orman Genel Müdürlüğü 4.500 geçici işçi alımı
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Kesinleşen temettü kararını duyurdu: 53,73 TL
Borsa günü yükselişle kapattı: Yarın hangi veriler var?
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Bugün temettü dağıtacak 1 hisse var (8 Nisan)
Borsada 4 hissede tedbir kararı
Can Kültür'den Tekfen Holding açıklaması
Uzmanlardan borsa ve kripto para yorumları
Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?
Dünya borsalarında kırmızı gün!
Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
THY, Sabancı, Sasa, Tofaş... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
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