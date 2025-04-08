Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvurusu ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ay katıldığı bir programda Sağlık Bakanlığı'na 37 bin personel alımı yapılacağını belirtti. Erdoğan müjdeyi, "İnşallah 2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personelle daha da güçlendireceğiz." sözleri ile duyurdu. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri araştırması artış gösterdi.

2 SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN? 2025 yılı için Sağlık Bakanlığı'nın 37 bin hekim dışı sağlık personeli alımı başvuruları hakkında henüz resmi bir tarih belirlennedi. Ancak, başvuru tarihleri, kadro detayları ve tercih işlemleriyle ilgili bilgilerin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Başvuruların elektronik ortamda yapılacağı ve tercih sürecinin ÖSYM aracılığıyla yürütüleceği tahmin ediliyor.

3 SAĞLIK BAKANLIĞI 37 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR? Sağlık Bakanlığı 37 bin personel alımı başvuruları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecektir. Elektronik ortamda alınacak başvurular, adaylara kolaylık sağlayacak ve tercihler de yine ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilecektir.