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Sahte ‘emeklilik’le Türkiye'ye getirmişler

Kapıkule Sınır Kapısında, sahte emeklilik belgesiyle Türkiye'ye kaçak olarak sokulmak lüks araçlar yakalandı.

17 Nisan 2025 | 11:55
Son Güncellenme: 17 Nisan 2025 | 12:04
Sahte ‘emeklilik’le Türkiye'ye getirmişler

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, sahte emeklilik belgeleriyle Türkiye’ye araç sokmaya çalışan kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yurt dışından emekli olmuş gibi gösterilen bazı kişilerin, lüks araçları Türkiye'ye usulsüz olarak soktuklarını tespit eden ekipler, çalışma başlattı.

Yurt dışında yerleşik olma şartını sağlamayan kişilerin, geçerli gümrük mevzuatına göre Türkiye'de 2 yıla kadar kullanılabilmesi mümkün olmayan yabancı plakalı taşıtları, Bulgaristan makamlarınca düzenlenmiş gibi gösterilen sahte emeklilik belgeleriyle yurda sokmaya çalıştıkları tespit edildi.

Yabancı plakalı hususi taşıt getiren kişilere yönelik Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda, şüpheli belgeler Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü aracılığıyla Bulgaristan makamlarından temin edilerek doğrulama süreci başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Edirne Gümrük Muhafaza ekiplerince milyonlarca lira değerinde çok sayıda araca el konuldu.

Çalışmaların devam etmesinden dolayı şu an yakalanan araç sayısı hakkında bilgi verilmedi.

Usulsüz olarak araçları yurda getiren kişiler hakkında sahte belge düzenlendiği şüphesiyle Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

 

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Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
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Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
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