ARA
DOLAR
37,96
-0,03%
DOLAR
EURO
42,04
1,11%
EURO
GRAM ALTIN
3796,83
0,85%
GRAM ALTIN
BIST 100
9500,11
2,42%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Sanayi üretimi şubatta azaldı

Sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 1,6, yıllık bazda yüzde 1,9 azalış gösterdi.

10 Nisan 2025 | 10:26
Sanayi üretimi şubatta azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,9 azalış kaydetti.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 8,5 arttı.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 5,2 azalış gerçekleşti.

SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,6 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,6, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,5 arttı.

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endekslerinin takvim etkisinden arındırılmış yıllık değişim oranları şöyle:

Yıllar/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
202112,49,116,966,842,723,99,813,18,78,710,913,1
2022612,389,46,981,90,802,4-1,81,7
20233,9-8,80,4-1,30,20,98,23,65,22,622,4
20241,311,14,4-10-4,9-3,9-5-2,2-2,91,77
20251,2-1,9          

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 3796,83 0,85%
  • ALTIN ONS 3111,54 0,92%
  • BIST 100 9500,11 2,42%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,16 -1,066%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,40696 -0,08735%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 85,11 -0,4095%
  • DOLAR/TURK LIRASI 37,957 -0,0277%
  • EURO/DOLAR 1,1042 0,854%
  • EURO/TURK LIRASI 42,0439 1,1073%
  • STERLIN/DOLAR 1,28701 0,4092%
Borsa Haberleri
Koç Holding temettü ödeme tarihi ve tutarı
Temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
'Trump'ın kararını bilen, hisse alıp satan oldu mu?'
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 100
Trump’ın molasıyla Wall Street’in ana endeksleri keskin yükseldi
ASELSAN'dan 158,6 milyon dolarlık sözleşme
Coca-Cola (CCOLA) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Hareket'ten Güney Afrika hamlesi
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var
Enerji şirketinden İtalya adımı: Sözleşme imzalandı
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada dün temettü açıklaması yapan 6 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 5 şirket
GERİ
İLERİ
Koç Holding temettü ödeme tarihi ve tutarı
Temettü dağıtacak 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
'Trump'ın kararını bilen, hisse alıp satan oldu mu?'
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 100
Trump’ın molasıyla Wall Street’in ana endeksleri keskin yükseldi
ASELSAN'dan 158,6 milyon dolarlık sözleşme
Coca-Cola (CCOLA) ne zaman, ne kadar temettü dağıtacak?
Hareket'ten Güney Afrika hamlesi
Bugün bir hissenin fiyatında düzeltme var
Enerji şirketinden İtalya adımı: Sözleşme imzalandı
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
Borsada dün temettü açıklaması yapan 6 şirket
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşen 5 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL