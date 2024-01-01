ARA
Bist 100
7470,18
1%
Bist 100
Dolar/TL
29,4725
0%
Dolar/TL
Euro/TL
32,7435
0%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1051
0,086%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1954,71
-0,08%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Şehirler arası otobüslerde yeni dönem başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygulamaya alınan şehirler arası otobüslerde araç takip cihazının kullanımına başlandı.

01 Ocak 2024 | 10:53
0
Şehirler arası otobüslerde yeni dönem başladı

Sistem, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yürürlüğe girdi. Cihaz ile Bakanlık araçların anlık hareketlerini görebilecek.

Şehirler arası otobüs şoförü Erhan Elibol, AA muhabirine, araçlarına yaklaşık 4 gün önce takip sisteminin montaj edildiğini söyledi.

Uygulamayı çok yerinde bulduğunu ifade eden Elibol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tüm araçların hareketlerini anlık kontrol edeceğini belirtti.

Bakanlığın, personelin çalışma ve dinlenme saatlerini rahatlıkla denetleyebileceğini anlatan Elibol, "Sistem sayesinde aracın hız sınırı, şoförün kaç saat dinlendiği, çalıştığı, yolcu indirme bindirme hepsi denetlenecek. En önemlisi yolcuların can güvenliği. Bu nedenle bu sistem önemli." diye konuştu.

Şoförlerden Emin Ona ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığı bu çalışmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Araçların artık nerede olduğunun ve hızının kontrol edileceğini dile getiren Ona, kendilerinin de çok memnun olduğunu kaydetti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1954,71 -0,08%
  • ALTIN ONS 2062,89 0%
  • BIST 100 7470,18 1%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,4725 0%
  • EURO/TURK LIRASI 32,7435 0%
  • EURO/USD 1,1051 0,086%
  • INGILIZ STERLINI 1,2732 0,00393%
  • JAPON YENI 141,03 0,033%
  • KANADA DOLARI 1,32498 0,16329%
  • RUS RUBLESI 89,25 0%
Günün En Çok Okunanları
'Türkiye'nin en büyük petrol üreten ili haline gelecek'
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları: Tam liste açıklandı
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları: Tam liste açıklandı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (31.12.2023)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (31.12.2023)
2024 resmi tatil takvimi: Ramazan Bayramı tatilinde 'pazartesi' detayı
2024 resmi tatil takvimi: Ramazan Bayramı tatilinde 'pazartesi' detayı
KARDEMİR'de 2023 yılı nasıl geçti? Yeni hedeflerler ne?
KARDEMİR'de 2023 yılı nasıl geçti? Yeni hedeflerler ne?
Mehmet Şimşek'ten 6 maddede 2024 mesajı
Mehmet Şimşek'ten 6 maddede 2024 mesajı
Altından tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışı
Altından tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışı
“Enerjide dönüşümle kalkınma hamlesi yaratılabilir”
GERİ
İLERİ
'Türkiye'nin en büyük petrol üreten ili haline gelecek'
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları: Tam liste açıklandı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (31.12.2023)
2024 resmi tatil takvimi: Ramazan Bayramı tatilinde 'pazartesi' detayı
KARDEMİR'de 2023 yılı nasıl geçti? Yeni hedeflerler ne?
Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları: Tam liste açıklandı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (31.12.2023)
2024 resmi tatil takvimi: Ramazan Bayramı tatilinde 'pazartesi' detayı
KARDEMİR'de 2023 yılı nasıl geçti? Yeni hedeflerler ne?
Mehmet Şimşek'ten 6 maddede 2024 mesajı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (31.12.2023)
2024 resmi tatil takvimi: Ramazan Bayramı tatilinde 'pazartesi' detayı
KARDEMİR'de 2023 yılı nasıl geçti? Yeni hedeflerler ne?
Mehmet Şimşek'ten 6 maddede 2024 mesajı
Altından tüm zamanların en yüksek yıllık kapanışı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL