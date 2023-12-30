Net kârının 100 milyon lirasını çalışanlarıyla paylaşacağını duyurdu

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bütünleşik finans sağlayıcısı Param, çalışanlarının yanında olmaya devam ediyor. Son iki yıldır yemek, yol ve maaş zammı düzenlemeleriyle çalışanlarına katkı sağlayan Param, geçen yıl net karının bir kısmını çalışanlarıyla paylaşarak önemli bir gelişmeye daha imza atmıştı. Param, bu yıl da yıllık net karının 100 milyon lirasını çalışanlarıyla paylaşıyor.

Başarıyı, motivasyonu, performansı ve yaratıcılığı teşvik eden bir şirket kültürü inşa eden Param, çalışanlarıyla uzun vadeli birliktelik sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda yeni yılda da çalışanlarının motivasyonlarını artıracak düzenlemeler yapan Param, tüm çalışanlarının günlük yemek ücretlerini yüzde 67 artışla 250 TL, yol ücretlerini ise yüzde 67 artırarak 100 TL olarak belirledi.

"Çalışanlarımızla birlikte Türkiye fintek ekosistemine katkı sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Param Kurucu ve Üst Yöneticisi (CEO) Emin Can Yılmaz, yaptıkları uygulamalarla çalışan bağlılığını artırırken, şirkete katma değer sağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

Param ailesi olarak her geçen gün daha da büyüdüklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaptığımız son satın almalarımızla ekibimiz toplamda 1600 kişiye ulaştı. 2024 yılı sonunda ise 1750 kişi olma hedefimiz var. Kendini işine adayan bu değerli arkadaşlarımız sayesinde Türkiye fintek ekosistemine ve ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğiz. Tüm çalışma arkadaşlarımızın emekleri ve katkılarıyla yurt içinde ve yurt dışında büyümemizi ve gelişimimizi sürdüreceğiz. Param Grubu’nun başarısı tüm çalışma arkadaşlarımızın büyük katkıları ile oluştu, bundan sonra da bu başarı devam edecek. Biz birlikte kazanmayı bilen bir takım olduk ve şirketimizin kazancının 100 milyon lirasını çalışma arkadaşlarımızla paylaşmaya karar verdik."