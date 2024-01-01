Sinema sektöründe 2023 yılında en çok izlenen ilk 10 filmden 4'ü yerli yapım oldu. 2022 yılında 366 yeni filmle beraber vizyonda 504 film vardı ve toplam seyirci sayısı 36 milyon 198 bin 982 olmuştu. 2023'te ise 364'ü yeni 492 film vizyonda izleyici ile buluştu ve toplam seyirci sayısı 31 milyon 280 bin 896 oldu. Peki, Türkiye'de 2023 yılında sinemada en çok izlenen filmler hangileriydi? İşte 2023'te en çok izlenen 20 film:

1 20. SIRA: Nefes - Yer Eksi İki 2023 yılı seyirci sayısı: 311 bin 751 seyirci - Film 15 Aralık'ta vizyona girdi ve bu izlenme oranına 2 haftada ulaştı. "Nefes-Yer Eksi İki" vizyona girdiği ilk hafta sonu 109 bin 565 seyirciyle haftanın en iyi açılış yapan filmi, ikinci hafta sonu ise 83 bine yakın seyirci sayısıyla en çok izlenen film oldu. Filmin başrollerini Murat Yıldırım, İlker Aksum, Şahin Kendirci ve Arda Anarat paylaştı. Yapım iki bin metre yükseklikteki bir karakoldaki Mehmetçiklerin zorlu mücadelesini konu alıyor.

2 19. SIRA: Elemental: Doğanın Güçleri 2023 yılı seyirci sayısı: 321 bin 243 seyirci - Disney ve Pixar'ın "Elemental: Doğanın Güçleri" adlı yeni animasyon filmi, ateş, su, toprak ve hava elementlerinin bir arada yaşadığı Element Şehri'nde geçen bir hikayeyi sinema perdesine taşıyacak.

3 18. SIRA:Transformers:Canavarların Yükselişi 2023 yılı seyirci sayısı: 322 bin 916 seyirci - Steven Caple Jr.'ın yönettiği film, Otobotlarla Decepticon’lar arasındaki savaşa yeni dahil olan Predacon, Terrorconlar ve Maximal'ın maceralarını konu ediyor.

4 17. SIRA: Kuru Otlar Üstüne 2023 yılı seyirci sayısı: 334 bin 578 seyirci - Nuri Bilge Ceylan'ın Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde Deniz Celiloğlu, Musab Ekici ve Cannes'da "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan Merve Dizdar yer alıyor. Film, Doğu Anadolu'nun ücra bir beldesinde zorunlu şark hizmetini yapan bir öğretmenin hikayesini beyaz perdeye taşıyor.

5 16. SIRA: Çok Aşk 2023 yılı seyirci sayısı: 380 bin 433 seyirci - Başrollerini Büşra Pekin ve Hasan Can Kaya'nın paylaştığı film 27 Ekim'de vizyona girdi. Filmin konusu özetle şöyle: Coşkun, en büyük hayali komedyen olup film yapmak olan genç bir adamdır. Ağabeyi İrfan ile korsan film satarak geçimini sağlayan Coşkun'un yaşamı, hayatının aşkı Ayla ile karşılaşmasıyla bambaşka bir hal alır. Senaryo yazıp, en büyük tutkusu olan sinemayla ilgili hayallerini gerçekleştirmeye çalışan Coşkun, aynı zamanda Ayla'nın da gönlünü kazanmaya çalışır.

6 15. SIRA: Meg 2: Çukur 2023 yılı seyirci sayısı: 475 bin 593 seyirci - 2018'de gösterime giren "The Meg"in devam filmi "Meg 2: Çukur" korku, gerilim ve aksiyonu bir araya getiriyor. Film, tarih öncesi köpek balığı Meg'lere karşı mücadele eden bir araştırma ekibinin hikayesini anlatıyor.

7 14. SIRA: Süper Mario Kardeşler Filmi 2023 yılı seyirci sayısı: 541 bin 660 seyirci - Nisan ayında vizyona göre ve ünlü video oyun serisinden uyarlanan film, Mario'nun Prenses Peach ile güçlerini birleştirip beklenmedik bir kahramanlığa soyunmasını anlatıyor.

8 13. SIRA: Aslan Hürkuş 3: Anka Adası 2023 yılı seyirci sayısı: 548 bin 374 seyirci - TRT Ortak Yapımı "Aslan Hürkuş 3: Anka Adası", 10 Kasım'da izleyiciyle buluşmuştu. Filmin konusu şöyle: ANKA, bilimsel çalışmalar yapan Fikret adlı bir bilim insanıyla Ege Bölgesi'ndeki bir adada görevdedir. Yanında teknik işleri halleden on beş drone vardır. ANKA ve Fikret'in yürüttüğü çalışmalar adaya bir gök taşının düşmesiyle alt üst olur. Gök taşının yaydığı manyetik alan sayesinde dronelar canlanır ve ANKA'ya karşı cephe alır. Droneların lideri Yusufçuk, ANKA dahil tüm uçan araçları kendi emrine almak ister ve diğerlerine ANKA'yı yakalaması için emir verir. Onlardan kaçarken hasar gören ANKA'nın imdadına Aslan, Hürkuş, Mehmet, Eren ve Zeynep yetişir. Bir grup çocuğun, bir bilim insanı ve iki uçan aracın, drone'ları durdurmak için öncelikle iş birliği yapmayı öğrenmeleri gerekir."

9 12. SIRA: Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş 2023 yılı seyirci sayısı: 565 bin 392 seyirci - Animasyon film "Örümcek-Adam: Örümcek Evrenine Geçiş", Miles Morales, Gwen Stacy ve çoklu evrenden Spider-Man'lerin oluşturduğu yeni bir ekibin, daha önce karşılaşmadıkları mertebede bir güce sahip olan bir kötüye karşı mücadelesini anlatıyor.

10 11. SIRA: İllegal Hayatlar 2023 yılı seyirci sayısı: 677 bin 306 seyirci - Sosyal medyada "Röportaj Adam" olarak bilinen, youtuber ve içerik üreticisi Mahsun Karaca'nın başrolünde oynadığı yapımı 677 bin 306 kişi izledi.

11 10. SIRA: Çizmeli Kedi: Son Dilek 2023 yılı seyirci sayısı: 816 bin 621 seyirci - "Çizmeli Kedi: Son Dilek" listenin onuncu sırasında yer aldı.Filmin gişe geliri 56 milyon liranın üzerinde oldu. Film, kötülüğüyle nam salmış Dilek Yıldızı'nı bulmak için Kara Orman'a doğru maceraya çıkan Çizmeli Kedi'nin, eski ortağı ve düşmanı Yumuşak Pati Kitty'den yardım istemek zorunda kalması sonrası gelişen olayları anlatıyor.

12 9. SIRA: John Wick 4 2023 yılı seyirci sayısı: 1 milyon 50 bin 239 seyirci - Hollywood yıldızı Keanu Reeves'in başrolde oynadığı yapımı izleyenlerin sayısı 1 milyon 50 bin 239'a ulaştı. Filmin hasılatı 89 milyon lira oldu. Gerilim ve aksiyon türündeki film, başına konulan ödülle onlarca kiralık katile karşı savaşan John Wick'in, özgürlüğünü elde etmek için Yüksek Şura'ya karşı mücadelesini anlatıyor.

13 8. SIRA: Kutsal Damacana 4 2023 yılı seyirci sayısı: 1 milyon 147 bin 111 seyirci - Şafak Sezer, Ersin Korkut, Müjde Uzman, Nilgün Belgün ve Erhan Yazıcıoğlu'nun başrollerinde yer aldığı "Kutsal Damacana 4", en çok izlenen filmler arasına sekizinci sıradan girdi. Yönetmen koltuğuna Kamil Çetin'in oturduğu filmi 1 milyon 147 bin 111 kişi izledi, hasılatı ise 75 milyon 264 bin lirayı buldu.

14 7. SIRA: Avatar: Suyun Yolu 2023 yılı seyirci sayısı: 1 milyon 362 bin 93 seyirci - Gişe rekortmeni "Avatar"ın 13 yıl sonra vizyona giren devam filmi "Avatar: Suyun Yolu" yedinci sıraya yerleşti. James Cameron'un yönetmenliğini üstlendiği, Sam Worthington, Sigourney Weaver ve Zoe Saldana'nın başrollerinde oynadığı film, 16 Aralık 2022'de vizyona girdi. ABD yapımı filmi 2023'te 1 milyon 362 bin 96 kişi izlerken, toplam izleyici sayısı ise 2 milyon 677 bin 106 oldu. Filmin hasılatı yaklaşık 102 milyona ulaştı. Film, Pandora gezegeninde Na'vi halkına dahil olup Neytiri ile bir aile kuran Jake Sully'nin, tanıdık bir düşmanın yeniden gezegenlerine tehdit oluşturması sonrası Na'vi halkıyla verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

15 6. SIRA: Barbie 2023 yılı seyirci sayısı: 1 milyon 399 bin 139 seyirci - Margot Robbie, Ryan Gosling, Kate McKinnon, Issa Rae, Hari Nef, Simu Liu, Ncuti Gatwa ve Kingsley Ben-Adir'in başrolleri paylaştığı "Barbie", yılın en çok izlenen altıncı filmi oldu. Barbie diyarında varoluşsal krizler yaşayan ve kendini bir anda gerçek dünyada bulan ikonik bebek Barbie'nin hikayesini konu edinen film, 1 milyon 399 bin 139 kişiyi sinema salonlarına çekti. Filmin hasılatı 141 milyon liranın üzerine ulaştı.

16 5. SIRA: Ölümlü Dünya 2 2023 yılı seyirci sayısı: 1 milyon 470 bin 913 seyirci - Film 1 Aralık'ta vizyona girdi. Ali Atay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi türündeki "Ölümlü Dünya 2", 1 milyon 419 bin 65 kişi tarafından izlenerek, beşinci sıraya yerleşti. "Ölümlü Dünya" serisinin devam filmi olan yapım, kendi sorunlarıyla boğuşan Mermer ailesinin hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Oyuncu kadrosunda Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Doğu Demirkol, Giray Altınok, İrem Sak ve Sarp Apak'ın yer aldığı filmin hasılatı 181 milyon 824 bin lirayı aştı.

17 4. SIRA: Hızlı ve Öfkeli 10 2023 yılı seyirci sayısı: 1 milyon 577 bin 519 seyirci - Vin Diesel, Michelle Rodriguez ve Jason Momoa'nın başrolleri paylaştığı ABD yapımı filmin yönetmenliğini Louis Leterrier üstlendi. Filmin hasılatı ise 137 milyon 22 bin lira oldu.

18 3. SIRA: Atatürk 1881 - 1919 (1. Film) 2023 yılı seyirci sayısı: 1 milyon 610 bin 63 seyirci - Mehmet Ada Öztekin'in yönetmenliğini üstlendiği "Atatürk 1881-1919"(1. film) yılın en çok seyredilen üçüncü yapımı oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ü Aras Bulut İynemli'nin canlandırdığı filmde, genç oyuncuya Songül Öden, Sarp Akkaya, Esra Bilgiç ve Mehmet Günsür eşlik etti. İki bölüm olarak izleyiciyle buluşan yapımın ilk kısmında, Atatürk'ün çocukluk yıllarından 1919'a kadar yaşadığı süreç, insani vasıflarını öne koyan bir kurguyla aktarılıyor. Filmin hasılatı ise 176 milyon 713 bin liraya ulaştı.

19 2. SIRA: Oppenheimer 2023 yılı seyirci sayısı: 1 milyon 704 bin 369 seyirci - Amerikalı fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanan "Oppenheimer" filmi, 1 milyon 704 bin 369 seyirciyle en çok izlenen ikinci yapım oldu. Cillian Murphy, Robert Downey Jr. ve Matt Damon'ın rol aldığı film, 181 dakikayla Christopher Nolan'ın şimdiye kadar çektiği en uzun yapım olarak vizyonda yerini aldı. Film, nükleer bir silah geliştiren Oppenheimer'ın, silahın Hiroşima ve Nagazaki'de kullanılacağını öğrendiğinde verdiği kararı ve daha sonra ABD'de hedef haline gelmesini anlatıyor. Filmin gişe hasılatı ise 187 milyon 788 bin lirayı geçti.