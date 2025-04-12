ARA
DOLAR
37,87
-0,13%
DOLAR
EURO
43,20
1,71%
EURO
GRAM ALTIN
3943,33
1,85%
GRAM ALTIN
BIST 100
9380,95
0,45%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Şimşek: ‘Çözüm korumacılıkta değil, yapısal politikalarda’

Şimşek: ‘Çözüm korumacılıkta değil, yapısal politikalarda’

Küresel ticaretteki korumacı önlemlerin özellikle gelişmekte olan ülkeler için kazanımların tersine dönme riskini taşıdığını kaydeden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çözüm korumacılıkta değil, çözüm güçlü yapısal politikalarda." dedi.

12 Nisan 2025 | 09:55
Şimşek: ‘Çözüm korumacılıkta değil, yapısal politikalarda’

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında "Korumacılık: Küreselleşmenin Sonu mu" paneli yapıldı.

Şimşek, burada yaptığı konuşmada, 2024 yılında 3 bin 300'den fazla ticaret kısıtlaması olduğunu belirterek, bunun, küresel finansal kriz öncesine göre neredeyse 11 kat daha fazla olduğunun altını çizdi.

Küresel finansal ticaret büyümesindeki yavaşlamaya dikkati çeken Şimşek, "Küresel kriz öncesindeki 20 yıllık dönemde dünya ticareti, küresel ekonomiye kıyasla neredeyse iki kat daha hızlı büyüyordu. Ancak kriz sonrası dönemde artan korumacılık gibi faktörlerin etkisiyle ticaretin büyüme hızı küresel ekonominin gerisinde kaldı. Biz dünyanın tekrar kural bazlı çok taraflı bir çerçeveye gitmesi gerektiğini ve herkesin avantajlı olacağı bir ortama dönmesini istiyoruz. Küresel ticaretteki kazanımlar, 1990'lardan bu yana 1 milyardan fazla insanı aşırı yoksulluktan kurtardı. Korumacı önlemler, özellikle gelişmekte olan ülkeler için bu kazanımların tersine dönme riskini taşıyor." diye konuştu.

‘ÇÖZÜM, GÜÇLÜ YAPISAL POLİTİKALARDA’

Küresel ticari büyümede çeşitli teşvik ve politikalarla, sorun yaşayan bölgelerde fark yaratılabileceğini dile getiren Şimşek, "Çözüm korumacılıkta değil, çözüm güçlü yapısal politikalarda." dedi.

Şimşek, korumacılığın dışsal bir şok olduğunun altını çizerek, bölgesel entegrasyona odaklanmanın bunun panzehri olduğunu dile getirdi. Bakan Şimşek, "Çok taraflı müzakerelerin tıkanmasıyla birlikte, ülkeler giderek daha fazla ikili veya bölgesel ticaret anlaşmalarına yöneliyor. İçinde bulunduğumuz dönemde ya dost ve yakın ülkelerle ilişkilerinizi nasıl derinleştirip genişleteceğinize odaklanacaksınız ya da kural temelli ticareti savunan ülkelerle bağlarınızı güçlendireceksiniz. Bana göre başka bir yol yok." değerlendirmesini yaptı.

’NÜFUSUNUZA BECERİ KAZANDIRMANIZ GEREKİYOR’

Ticaretteki payın artırılması için sağlam politikalara ve yapısal reformlara ihtiyaç olduğunun altını çizen Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Daha rekabetçi olabilmek için nüfusa beceri kazandırmanız, üretken altyapıya yatırım yapmanız ve yapısal reformlara öncelik vermeniz gerekiyor. Pek çok ülkede eksik olan da tam olarak bu; kalıcı yapısal politikalar. Yapısal dönüşüm gerçekleşmediğinde, kaçınılmaz olarak kısa vadeli çözümlere yönleniyor. Oysa asıl sofistike yaklaşım, doğru olanı yapmak ve gerekli reformları kararlılıkla hayata geçirmektir."

’İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDA DAHA YAKIN ÇALIŞMAYA İHTİYAÇ VAR’

Şimşek, öte yandan iklim krizinin insanlığın geleceğine büyük etkisi olabileceğini vurguladı. Dünyanın daha fazla işbirliğine ihtiyacı olduğuna işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"İklim değişikliğiyle mücadelede daha yakın ve etkili işbirliğine ihtiyaç var. Küresel sorunlara karşı nasıl birlikte hareket edeceğimiz konusunda ortak bir zeminde buluşmalıyız. Yapay zeka çiplerine erişim adil şekilde sağlanmazsa, bu ciddi eşitsizlikler doğurur. Çünkü geride kalan ülkeler, büyük bir potansiyeli olmasına rağmen yapay zeka kaynaklarından mahrum kalacak. Korumacılık yalnızca mal ve hizmet ticaretiyle sınırlı değil; sermaye akımlarında ve doğrudan yabancı yatırımlarda da kendini gösteriyor. Bu nedenle, çok taraflılıkla desteklenen dengeli bir yaklaşım geliştirmeliyiz. Karşı karşıya olduğumuz sorunlar, birkaç ülkenin tek başına çözebileceği boyutta değil. Dünya genelinde ortak hareket etme zamanı."

0
  • ALTIN GRAM - TL 3943,33 1,85%
  • ALTIN ONS 3238,85 1,99%
  • BIST 100 9380,95 0,45%
  • DOLAR/JAPON YENI 143,523 -0,636%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38671 -0,83028%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 83,25 -0,5997%
  • DOLAR/TURK LIRASI 37,8688 -0,1348%
  • EURO/DOLAR 1,1362 1,4329%
  • EURO/TURK LIRASI 43,1964 1,7094%
  • STERLIN/DOLAR 1,30945 0,9603%
Borsa Haberleri
Katmerciler (KATMR) bedelli tarihi belli oldu
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için emir paketi tedbiri
Bugün 2 şirket temettü teklifini duyurdu
Yatırım araçlarında bu haftanın şampiyonu
Beşiktaş'tan bedelli açıklaması
BİST-100’de yön beklentileri değişti mi? 5 uzman yorumladı
SPK bülteni: 3 bedelli, 3 bedelsiz onayı var
Fenerbahçe Kulübü’nden hisse satışı açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 hisse var
SPK'dan Beşiktaş'a onay geldi
10 Nisan borsada gün sonu rakamları
Ege Profil temettü kararını duyurdu
Ford Otomotiv bilanço tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
Katmerciler (KATMR) bedelli tarihi belli oldu
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için emir paketi tedbiri
Bugün 2 şirket temettü teklifini duyurdu
Yatırım araçlarında bu haftanın şampiyonu
Beşiktaş'tan bedelli açıklaması
BİST-100’de yön beklentileri değişti mi? 5 uzman yorumladı
SPK bülteni: 3 bedelli, 3 bedelsiz onayı var
Fenerbahçe Kulübü’nden hisse satışı açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 hisse var
SPK'dan Beşiktaş'a onay geldi
10 Nisan borsada gün sonu rakamları
Ege Profil temettü kararını duyurdu
Ford Otomotiv bilanço tarihi belli oldu
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL