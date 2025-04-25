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Şimşek: ‘Enflasyon beklentilerinde kayda değer iyileşme gerçekleşti’

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, TCMB'nin açıkladığı "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ne yönelik, "Enflasyon beklentilerinde geçtiğimiz aya göre sınırlı artış olsa da yıllık bazda kayda değer bir iyileşme gerçekleşti." değerlendirmesinde bulundu.

25 Nisan 2025 | 15:52
Şimşek: ‘Enflasyon beklentilerinde kayda değer iyileşme gerçekleşti’

Mehmet Şimşek, Bankanın yayımladığı nisan ayına ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi.

12 ay sonrası enflasyon beklentisinin hane halkında son bir yılda 17 puan, reel sektörde 15 puan ve piyasa katılımcılarında 10 puan gerilediğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

"Enflasyon beklentilerinde geçtiğimiz aya göre sınırlı artış olsa da yıllık bazda kayda değer iyileşme gerçekleşti. Yurt içi ve küresel son dönem gelişmelerinin ekonomimize yansımalarını sınırlamaya yönelik gerekli tüm adımlar atılmaktadır. Uyguladığımız program sayesinde güçlenen makroekonomik temellerin yanı sıra sıkılaşan finansal koşullar ve emtia fiyatlarındaki düşüş, dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB'nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz."

 

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Mavi Giyim'den temettü teklifi (2025)
TAV'dan bilanço değerlendirmesi
SPK'dan yeni bülten
Borsada bu hafta temettü dağıtan 10 şirket
Aztek Teknoloji, temettü kararını duyurdu
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 100
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (24 Nisan)
Borsa'da dünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Borsa yarın (23 Nisan) kapalı mı? Borsa İstanbul resim tatil takvimi
21 Nisan borsada gün sonu rakamları
Bir şirketten daha temettü kararı var: 49,78 TL
Mavi Giyim bedelsiz tarihi belli oldu
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