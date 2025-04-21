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Sırrı Sürreya Önder'in sağlık durumuyla ilgili son durum

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin hastaneden açıklama yapıldı. Sağlık durumunun kalp açısından iyiye gittiğini belirten doktorlar, nörolojik durumunun belirsiz olduğunu ve hayati riskinin sürdüğünü açıkladı.

21 Nisan 2025 | 13:18
Son Güncellenme: 21 Nisan 2025 | 13:20
Sırrı Sürreya Önder'in sağlık durumuyla ilgili son durum

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kalp rahatsızlığı nedeniyle Şişli'de özel bir hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık 12 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınmıştı.

TRT’nin haberine göre, tedavisi 6 gündür yoğun bakımda devam eden Önder'in sağlık durumuyla ilgili hastaneden yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklama şöyle: 

"Hastamız Sayın Sırrı Süreyya Önder, bugün hastanemiz yoğun bakım ünitesindeki 6. gününde hayati tehlikesi halen devam etmektedir; çok yüksek riskli olup yoğun bakım tedavi süreci devam etmektedir. Sırrı Bey' e cumartesi günü kalp cerrahlarımız tarafından planlı revizyonu yapılarak tekrar hastamızın göğsü açıldı. İçeride cerrahi alanın temiz olduğu, dokularda enfeksiyon olmadığı, kanayan herhangi bir cerrahi bir alanın olmadığı görüldü. En önemlisi sağ kalbin kasılmaya başladığını gördük. İlk ameliyatta neredeyse hiç kasılmayan sağ kalp, tam olmasa da belirgin kasılmaya başlamış durumda. Hasta başı monitörümüzde artık arter nabız trasesi görülmeye başlandı. Hastamızın hemodinamisi stabil seyretmekte olup halen ECMO (kalp destek cihazı) desteği ve inotropik destek tedavisi altındadır. Ancak dün kendisinin dren yerlerinden bir miktar kanaması olunca tekrar revizyona alınarak bakıldı, değerlendirilmesi yapıldı. Yine cerrahi alanlar temiz, sternum tellerinin deliğinden bir miktar kanadığı görüldü. Dikişlerle kontrol altına alındı ve kapatıldı. Ancak hastamızın ilk geldiği andan itibaren şuuru kapalı olup, refleksleri istediğimiz seviyede değil. Beyin kan akımı transkraniyal doppler de mevcut. Nörolojik değerlendirmelerimiz, konuya ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bu nedenle ilk ameliyat olduğundaki basın açıklamamızda ifade ettiğimiz gibi nörolojik açıdan ciddi endişelerimiz halen yüksek riskleriyle devam etmektedir. Sabırla beklemeye devam edeceğiz."

‘ŞUURU HALA KAPALI’

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Çavlan Çiftçi, basın mensuplarına şu açıklamalarda bulundu:

“Dokularda enfeksiyon ve kanayan cerrahi alan yok. Hastamızın tansiyonu iyi. Nörolojik durumuna gelince hastamızın şuuru hala kapalı. Beyin kan akımı iyi durumda. Hastamızı son derece riskli buluyoruz. Hep birlikte bekleyelim. Hastanın ihtiyacına bağlı hocalarımızla birlikte karar vereceğiz.”

‘GİDİŞAT KALP AÇISINDAN İYİYE GİDİYOR’

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ertan Sağbaş ise "İç organların durumu iyi. Önümüzde çok uzun bir yol var. Kalp açısından iyiye doğru gittiğini söyleyebilirim. Her şeyi ince ince düşünerek tedaviyi götürüyoruz. Gidişat kalp açısından iyiye gidiyor. Beyinde bir kan akımı gördük, nörolojik durumu belirsiz. İlk planda görüntüleme yapmayı istiyoruz. Tekrar ameliyat durumu yok. Herhangi bir yeni bir yırtık ve kanama söz konusu değil. Size bir süre vermemiz mümkün değil. Anlık takiplerle gidiyoruz, onun için size ancak günlük açıklamalar yapabiliriz." dedi.

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