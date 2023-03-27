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Soğuk ve yağışlı hava geliyor, sıcaklık 15 derece düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkili olacağını bildirdi.

27 Mart 2023 | 14:40
Son Güncellenme: 27 Mart 2023 | 15:06
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Soğuk ve yağışlı hava geliyor, sıcaklık 15 derece düşüyor

Genel Müdürlükten yapılan tahmine göre, ülke, salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek.

Hava sıcaklıkları 8-15 derece azalarak mevsim normallerinin altına inecek, soğuk havayla yağışlar, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşecek.

Çarşamba, perşembe ve cuma günleri ise ülkenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere zirai don bekleniyor.

Rüzgar, salı günü kuzey, iç ve batı kesimlerde, çarşamba günü doğu bölgelerde kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek.

Marmara Bölgesi'nde fırtına ve don uyarısı

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Trakya'da akşam saatlerinden itibaren, İstanbul ve çevresinde yarın fırtına, çarşamba günü de Sakarya ve Yalova'da kuvvetli zirai don uyarısı yaptı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren rüzgarın Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, yarın da İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde güney, zamanla da batı ve kuzeybatı yönünden kuvvetli ve fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havayla birlikte 29 Mart Çarşamba gününden itibaren de bölgede hafif, Sakarya ve Yalova'da ise kuvvetli zirai don öngörülüyor.

Tarımla uğraşan vatandaşların zirai don tehlikesine karşı tedbirli olmaları gerekiyor.

4 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik için de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin değerlendirmesine göre, rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren Bursa ve Kütahya illerinin batı kesimlerinde, yarın ise sabahın ilk saatlerinden itibaren bölge genelinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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