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Tahvil piyasasının işleyişini güçlendirecek ortak çalışma başlatıldı

Ekonomi yönetimi tahvil piyasasının işleyişini güçlendirecek çalışmalar başlatırken, kamu kurumlarınca eşgüdüm içerisinde son 1 haftada Türk lirası tahvil piyasasında azalan likiditenin artırılması hedefleniyor.

28 Mart 2025 | 15:04
Tahvil piyasasının işleyişini güçlendirecek ortak çalışma başlatıldı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankasının yürüttüğü çalışma bayram sonrasında piyasaların daha etkin ve sağlıklı işleyişini hedefliyor.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TLREF endeksli tahviller için doğrudan alım ihalesi açtı.

Doğrudan alım ihaleleri TRT060928T11, TRT061228T16 ve TRT070329T15 ISIN kodlu tahvilleri kapsıyor.

TCMB, bugün her biri 500 milyon liralık üç ayrı ihale ile doğrudan tahvil alımı yapacak. Önümüzdeki dönemde de ihalelerin devam etmesi öngörülüyor.

 

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Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 17 şirket
Tüpraş temettü tarihi: Ne zaman, ne kadar ödenecek?
Anadolu Grubu Holding (AGHOL) temettü kararını duyurdu
Sabancı Holding temettü kararını duyurdu
SPK'dan yeni bülten: 1 şirkete bedelsiz onayı
Doğuş Otomotiv temettü kararını duyurdu (2025)
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