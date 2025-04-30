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TCMB Başkanı: En kısa sürede tek haneli enflasyona ineceğiz

TCMB Başkanı Fatih Karahan, "Merkez Bankasının hedefi bellidir, o da fiyat istikrarıdır. En kısa sürede tek haneli enflasyona ineceğiz." dedi.

30 Nisan 2025 | 16:38
TCMB Başkanı: En kısa sürede tek haneli enflasyona ineceğiz

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağan Genel Kurulu toplantısında Banka Meclisi ve Denetleme Kurulu üyeleri belirlendi.

Bankanın 93. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurulu, TCMB Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı.

Kurumun idare merkezi toplantı salonundaki toplantıda, Banka Meclisi ve Denetleme Kurulunun 2024 hesap yılına ilişkin raporları görüşülerek kabul edildi.

Başkan Karahan'ın 2024 hesaplarına ilişkin yaptığı açıklamanın ardından hissedarlar ve temsilcileri bağımsız denetim raporu, gıda fiyatları ve Bankanın kar ve zararı gibi konularda görüşlerini dile getirdiler.

‘ZARAR EDEN TEK MERKEZ BANKASI DEĞİLİZ’

Karahan, Bankanın temel amacının kar olmadığını, zarar etmesinin de başarısızlık göstergesi niteliği taşımadığını belirterek, "Merkez Bankasının hedefi bellidir, o da fiyat istikrarıdır. Tek haneli enflasyona inmeye çalışıyoruz. Yüzde 75'ten şu anda yüzde 38'e gelmiş durumdayız. Bu doğrultuda devam ederek en kısa sürede tek haneli enflasyona ineceğiz. Zarar eden tek Merkez Bankası biz değiliz. Birkaç sene içinde birçok zarar eden Merkez Bankası var. Bunun sebebi de yapılan parasal sıkılaşmadır. Birçok banka enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarında artışa gitmiştir. Bu yapılanlar o dönem gereklidir. Zarar etmesi ya da kar etmesi bir Merkez Bankasının etkinliğini azaltmadığı gibi artırmaz da." ifadelerini kullandı.

Banka Meclisinin 2, Denetleme Kurulunun boşalacak 3 üyeliği için seçim yapıldı.

Banka Meclisi üyeliklerine Başak Tanınmış Yücememiş ve Muhsin Kar, Denetleme Kurulu üyeliklerine de Melikşah Utku, Ramazan Güngör ve Bekir Bayrakdar seçildi.

Toplantı seçimlerin ardından sona erdi.

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