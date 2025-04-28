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TCMB Başkanı Karahan Meclis'te sunum yapacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 6 Mayıs'ta sunum yapacak.

28 Nisan 2025 | 14:23
TCMB Başkanı Karahan Meclis'te sunum yapacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 6 Mayıs'ta toplanacak Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor. AA

 

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Borsada cuma günü temettü açıklayan 8 şirket
THY, Akbank, Koç Holding... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Pazartesi günü temettü dağıtacak 2 hisse
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (25 Nisan)
Borsada geçen hafta bedelsiz kararını duyuran 4 şirket
Borsada yeni haftada temettü dağıtacak 4 şirket
Doğuş Otomotiv (DOAS) 1. çeyrek bilanço tarihi belli oldu (2025)
Alfa Solar Enerji'den temettü teklifi (2025)
Çelebi Hava Servisi (CLEBI) temettü ödeme tarihi (2025)
Borusan Yatırım (BRYAT) temettü ödeme tarihi (2025)
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