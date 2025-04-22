TEİAŞ personel alımı başvurusu ne zaman bitiyor? TEİAŞ 435 işçi alımı başvuru şartları ve branş dağılımı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), personel kadrosunu güçlendirmek üzere farklı branşlarda toplam 435 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. TEİAŞ 435 işçi alımı başvuru zamanı, şartları ve branş dağılımına dair merak edilenleri içeriğimizde bulabilirsiniz...

TEİAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Elektrik İletim AŞ personel alımı ilanına 21-25 Nisan tarihleri arasında İŞKUR ya da e-Devlet üzerinden başvurulacak.

TEİAŞ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

TEİAŞ İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Personel alımı yapılacak branşlar ise şöyle: 340'ı Elektrik, 41'i Elektronik, 21'i İnşaat, 10'u Harita, 4'ü Sıhhi Tesisat, 2'si Kaynak ve 1'i Ziraat olmak üzere toplam 419 Tekniker ile 8 Aşçı, 5 Resepsiyon Görevlisi, 1 İtfaiyeci ve 2 Garson olmak üzere Önlisans mezunu toplam 16 yardımcı hizmetlerde görev alacak personel temin edilecek.

TEİAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

TEİAŞ'a başvuru yapacak adayların da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları, 18 yaşını doldurmuş bulunmaları ve 2024 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.

Ayrıca adayların, başvuru yapacakları kadro için belirlenen önlisans programlarından mezun olmaları isteniyor.

Başvuru şartlarını karşılayan adaylar arasından KPSS puan sıralamasına göre, açık pozisyon sayısının dört katı kadar aday belirlenecek ve sözlü sınava davet edilecek. Bazı unvanlar için ayrıca uygulamalı sınav da yapılacak. Sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilecek olup, en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılacak.

TEİAŞ PERSONEL ALIMI MÜLAKAT NE ZAMAN?

2024 yılı KPSS P93 puan türünden en az 60 ve üzeri puan alan ve şartları taşıyan adaylar, en

yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört katı kadar aday belirlenecek ve sözlü sınava davet edilecek. Sözlü sınav tarihleri EİAŞ internet adresinden ilerleyen tarihlerde duyurulacak.

İş ilanları il bazında karşılanacak. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlardan en az 60 alan başarılı olacak.