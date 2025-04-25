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Ticaret Bakanlığı’ndan deprem sonrası ‘fahiş fiyat’ artışlarına ceza

Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışına gidenlere toplam 14,5 milyon lira ceza uyguladı.

25 Nisan 2025 | 12:48
Ticaret Bakanlığı’ndan deprem sonrası ‘fahiş fiyat’ artışlarına ceza

Bakanlığın sosyal medya hesabından "Fırsatçılığa asla geçit vermeyeceğiz." vurgusuyla yapılan paylaşımda, denetimlere ilişkin bilgi verildi.

İstanbul'da meydana gelen deprem sonrasında aynı gün satılık ve kiralık emlak ilanlarında fiyat artışı yapanların Bakanlıkça tespit edildiği belirtilen açıklama, şunlar kaydedildi:

"Vatandaşlarımızın zor durumda olmalarını fırsata çevirmek isteyen kişilerin her biri hakkında 250 bin lira olmak üzere toplam 14 milyon 500 bin lira para cezası uygulandı. Ticaret Bakanlığımızca, deprem sonrasında emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gelişebilecek durumlar takip edilmeye ve mağduriyete neden olabilecek uygulamaları engellemeye yönelik tedbirler alınmaya devam edilecektir."

 

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Aztek Teknoloji, temettü kararını duyurdu
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var: Yüzde 100
Borsada bugün temettü dağıtacak 3 hisse (24 Nisan)
Borsa'da dünkü işlemlerin takası cuma gerçekleşecek
Borsa yarın (23 Nisan) kapalı mı? Borsa İstanbul resim tatil takvimi
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