TİM Başkanı Gültepe: ‘Tarifeler bize avantaj sağlayabilir’

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada ABD'nin diğer ülkelere karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurmuştu.

Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor. Tarife oranları, yüzde10 ile 50 arasında değişiyor. Bu çerçevede Türkiye için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.

Trump yönetiminin ABD'nin ticaret yaptığı 185 ülkeye karşılıklı tarifeler uygulayacağını ve temel tarife oranının yüzde 10 olacağını duyurması dünya ülkelerinde farklı tepkilerle karşılandı.

‘REKABETÇİLİK KOŞULLARIMIZI İYİLEŞTİRMELİYİZ’

TİM Başkanı Gültepe, Türkiye'nin yeni tarife listesinde yüzde 10 ile minimum artış yapılacak ülkeler arasında yer aldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çin'e yüzde 34, Vietnam, Tayvan, Japonya, Güney Kore, Hindistan, Endonezya ve Malezya gibi en çok ithalat yapılan Asya ülkelerine yüksek oranlarda gümrük vergileri getirilmesi neticesinde ABD'nin ithalatının daralacağını söyleyebiliriz. Türkiye'ye uygulanan ek tarifelerin Asya ülkelerinden düşük olmasının bize ABD’ye ihracatta görece bir avantaj sağlama potansiyeli bulunuyor. Ancak bunun için öncelikle rekabetçilik koşullarımızı iyileştirmemiz gerekiyor. Öte yandan ABD'nin yeni gümrük tarifeleriyle birlikte AB ve Çin başta olmak üzere büyük pazarlarda büyümeyi olumsuz etkileyeceğini dolayısıyla küresel büyümenin ve ticaretin de azalacağını öngörüyoruz. Bu durumun bizim en büyük pazarımız olan AB'ye ihracatımıza da negatif yansımaları olabilir. "

‘İHRACATI ARTIRMAK İÇİN DAHA YOĞUN ÇALIŞACAĞIZ’

Mustafa Gültepe, ABD'deki son gelişmeden bağımsız olarak pazar çeşitliliğini artırmak için yoğun çalışma yürüttüklerini belirterek, özellikle Kanada, Meksika ve Güney Amerika pazarlarındaki paylarını artırma amacıyla bu coğrafyalara yönelik heyet programları düzenlediklerini söyledi.

Söz konusu ülkelere ihracatı artırmak için artık daha yoğun bir çalışma yürüteceklerini dile getiren Gültepe, "Diğer taraftan, Orta Doğu ve Afrika ülkelerine de daha fazla eğilerek, ABD'nin söz konusu tarife artışlarından daha az etkilenecek bu bölgelere ihracatımızı artırmak için çabalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.