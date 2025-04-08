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TMO'dan "halka arz" paylaşımları için uyarı var

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), vatandaşlardan, kuruma ilişkin "halka arz" ve "devlet güvenceli yatırım" gibi dolandırıcılık amaçlı paylaşımlara itibar etmemesini istedi.

08 Nisan 2025 | 08:06
Son Güncellenme: 08 Nisan 2025 | 08:32
TMO'dan "halka arz" paylaşımları için uyarı var

TMO'dan yapılan açıklamada, bazı dijital medya kanalları üzerinden kuruma ilişkin yapılan asılsız paylaşımların dikkate alınmaması gerektiği belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda "Toprak Mahsulleri Ofisi, 2025 yılı itibarıyla halka arz edilecek", "TMO halka arzı ile tarımın gücüne ortak oluyor" ve "87 yıllık dev kurum, devlet güvenceli yatırım, sadece 1000 ön kayıt kontenjanı" gibi gerçeği yansıtmayan, kamuoyunu yanıltıcı ve dolandırıcılık amacı taşıyan içeriklerin paylaşıldığı ifade edildi.

Kurumla ilgili resmi açıklamaların yalnızca TMO'nun kurumsal iletişim kanalları aracılığıyla yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu tür asılsız paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

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Borsada 4 hissede tedbir kararı
Can Kültür'den Tekfen Holding açıklaması
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Yabancı yatırımcı geçen hafta ne kadar hisse sattı?
Dünya borsalarında kırmızı gün!
Borsada bu hafta genel kurulu olan 28 şirket
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