TOBB Başkanı: ‘Dünya ekonomisini zorlu bir dönem bekliyor’

Hisarcıklıoğlu, yazılı açıklamasında, Kenya Devlet Başkanı William Ruto ve bakanların katılımıyla Nairobi'de düzenlenen Dünya Odalar Federasyonu (WCF) Afrika Zirvesi'ne katıldığını bildirdi.

Zirvede artan korumacılık eğilimlerinin iş dünyasına etkilerinin ve iş dünyasının yol haritasının ele alındığını belirten Hisarcıklıoğlu, son dönemde ABD'nin gümrük tarifelerini artırma kararının ve Çin'in buna aynı şekilde karşılık vermesinin yeni bir "ticaret savaşı"nı tetiklediğini ifade etti.

Hisarcıklıoğlu, birçok ülkenin yeni tarifelere hazırlandığına dikkati çekerek, "Bu gelişmeler, küresel ticarette belirsizlikleri artırıyor, yatırımları ve büyümeyi yavaşlatıyor. Dünya ekonomisini zorlu bir dönem bekliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gümrük vergileri ve kotalarla duvarlar örülen bir dünya istemediklerini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Tarih bize bunun ne kadar tehlikeli olduğunu gösterdi. 'Büyük Buhran' döneminde ülkeler pazarlarını kapattığında küresel kriz daha da derinleşmişti. Aynı hataları yeniden yapmamalıyız. İş dünyası olarak bizler her zaman adil, özgür ve kurallara dayalı bir ticaret düzeninden yana olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çünkü ticaretin olduğu yerde zenginlik, istihdam ve refah vardır. Küresel refahın, adil ve öngörülebilir kurallara bağlı olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle serbest ticaretin savunucusu olmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

‘BARIŞIN TÜCCARLARI MİSYONUNA SAHİP ÇIKIYORUZ’

Hisarcıklıoğlu, ticaret ve sanayi odalarının 100 yılı aşkın süredir serbest ticaretin en büyük destekçileri olduğunun altını çizerek, Dünya Odalar Federasyonunun 170'ten fazla ülkede 45 milyon işletmeyi temsil ettiğini belirtti.

Bunun oldukça güçlü bir ses olduğunu bildiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Bu sesi hep birlikte yükselterek, hükümetlerin çatışma yerine işbirliğini tercih etmesini hedefliyoruz. Hükümetler duvarlar örse de biz iş dünyası olarak köprüler kuracağız. Siyasetin zayıflatmaya çalıştığı bağları güçlendirmeye devam edeceğiz. Dünya Odalar Federasyonu olarak 'Barışın Tüccarları' misyonuna sahip çıkıyoruz."