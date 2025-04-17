Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikayetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi gereğince 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu' kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı. AA'nın haberine göre göre, Başsavcılık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı. AA

