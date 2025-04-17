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Bakan Tunç'tan "CHP'ye kayyum atanacağı" iddiasına ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "CHP'ye kayyum atanacağına" ilişkin paylaşımlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldığını bildirdi.

16 Nisan 2025 | 23:52
Son Güncellenme: 17 Nisan 2025 | 00:26
Bakan Tunç'tan "CHP'ye kayyum atanacağı" iddiasına ilişkin açıklama

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikayetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi gereğince 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu' kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır."

Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Rasim Ozan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatıldı. AA'nın haberine göre göre, Başsavcılık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'nin 38. Olağan Kurultayının iptal edileceği ve partiye geçici kayyum atanacağı" iddiasında bulunan Kütahyalı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı. AA
 

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16 Nisan Borsada gün sonu rakamları: Yarın gündem yoğun
Borsada dün geri alım yapan 18 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 2 hisse var
Enka İnşaat temettü ödeme tarihi ve miktarı (2025)
Borsada dün temettü dağıtma kararı açıklayan 9 şirket
Migros temettü kararını duyurdu
Avrupakent GYO (AVPGY) kesinleşen temettü kararını açıkladı
SPK bülteni: 3 kişiye işlem yasağı geldi
Bilançosuyla öne çıkan 25 şirket
Bugün 6 hissenin fiyatında düzeltme var
Bugün 3 hissede bedelsiz sermaye artırımı var
Bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 6 şirket
Borsada dün temettü kararı açıklayan 3 şirket
Bugün 3 şirket temettü dağıtacak
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