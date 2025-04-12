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Türk rujları dünya kadınlarının dudaklarını boyuyor

Türkiye, 2020-2024 dönemini kapsayan 5 yılda yaklaşık 131 milyon dolarlık, bu yılın iki ayında ise 6,7 milyon dolarlık ruj ihraç ederken Türk rujlarına en çok talep ABD, Irak ve Suudi Arabistan'dan geldi.

12 Nisan 2025 | 11:46
Türk rujları dünya kadınlarının dudaklarını boyuyor

Türkiye'deki ekonomik gelişmeye bağlı olarak kozmetik ve kişisel bakım ürünleri pazarı her yıl ortalama yüzde 10 büyüyor. Sektörde üretilen başlıca ürünler arasında, saç bakım ürünleri, el sabunları, dudak ve göz makyaj malzemeleri, ter önleyici ürünler, parfüm ve kolonyalar yer alıyor.

Kalite bakımından dünya standartlarında üretim yapan Türk kozmetik ve kişisel bakım ürünleri endüstrisinde birçok firma sahip olduğu kalite yönetim sistemi için uluslararası standartları belirleyen sertifikalarla faaliyet gösteriyor.

RUJ İHRACATI YÜZDE 17,2 ARTTI

Kovid-19 salgını nedeniyle azalan kozmetik ürünleri kullanımı, salgın sonrası yeniden artmaya başlarken kadınların olmazsa olmaz makyaj ürünlerinden olan rujlardaki ihracat artışı dikkati çekti.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerine göre, ülkenin 2020'de yaklaşık 22,9 milyon dolar olan ruj ihracatı, 2021'de 19,3 milyon dolara geriledi. Bu dönemden sonra ihracatta artış seyri görüldü.

Ülkenin, 2022'de ihracatı söz konusu üründe 22,7 milyon dolara yaklaşırken 2023'te ihracat 2022'ye göre yüzde 34,5 artışla 30,5 milyon dolara yükseldi.

Türkiye bu üründe geçen yıl 35,7 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylelikle 2024'te ruj ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 17,2 arttı. Ülke, 2020-2024 dönemini kapsayan 5 yılda 130 milyon 985 bin 583 dolarlık (yaklaşık 131 milyon dolar) ruj ihracatı yaptı.

Bu yılın iki ayında gerçekleştirilen ruj ihracatı ise 6,7 milyon doları geçti.

ABD VE KÖRFEZ BÖLGESİNDEN TALEP YOĞUN

Türkiye, bahse konu dönemlerde en çok ABD, Irak ve Suudi Arabistan'a ruj ihraç etti. Ülke, bu üründe 2020-2022 dönemini içeren üç yılda en fazla dış satımı 8 milyon 834 bin 472 dolarla ABD'ye yaptı. Türkiye'nin 2023'te en çok ruj ihraç ettiği ülke 2 milyon 507 bin 392 dolarla Irak oldu.

Suudi Arabistan ise geçen yıl ve bu yılın iki ayında Türkiye'den ruj alan ülkelerin başında geldi. Ülkeye geçen yıl 5 milyon 182 bin 627 dolarlık ihracat gerçekleştirilirken Ocak-Şubat 2025'te 1 milyon 376 bin 814 dolarlık dış satım yapıldı. Böylelikle Suudi Arabistan'a yapılan ruj ihracatı toplamda 6 milyon 559 bin 441 doları buldu.

İTHALATTA DALGALI SEYİR

Bu üründe gerçekleştirilen ithalat, aynı dönemlerde dalgalı bir seyir izledi. Buna göre, Türkiye, 2020'de yaklaşık 9 milyon dolarlık ruj ithalatı yaparken bu tutar 2021'de 8,5 milyon dolara geriledi.

Ülke, 2022'de yaklaşık 16,8 milyon dolarlık ruj alırken 2023'te 26,3 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Türkiye'nin geçen yıl 31,3 milyon dolar olan ruj ithalatı, bu yılın iki ayında 5,3 milyon dolara yaklaştı.

Böylece, 2020-2024 döneminde 91 milyon 836 bin 402 dolarlık ruj ithalatı yapılmış oldu.

Türkiye'nin 2020 yılından Şubat 2025'e kadar gerçekleştirdiği ruj ticareti şöyle:

Yıllar          İhracat          İthalat
2020 22.876.451 8.910.258
2021 19.268.992 8.530.916
2022 22.653.959 16.758.840
2023 30.465.063 26.336.788
2024 35.721.118 31.299.600
Ocak-Şubat 2025 6.740.955 5.256.196

 

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Fenerbahçe Kulübü’nden hisse satışı açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 hisse var
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Ege Profil temettü kararını duyurdu
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