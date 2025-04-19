Turkcell'in yenilenebilir enerji yatırımları sürecek

Capital, Ekonomist, Start Up ve CeoLife dergileri tarafından düzenlenen Uluslararası Ekonomi Zirvesi (UEZ 2025), bu yıl 14’üncü kez Türkiye ve dünyanın saygın siyasetçilerini, iş dünyası liderlerini ve akademisyenlerini ağırladı.

Zirvenin ikinci gününde “Liderlerin Gelecek Senaryoları: Yeni Dünya, Yeni Şirket, Yenilikçi Yatırım ve Stratejiler” panelinde konuşan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, buradaki konuşmasında, "sağlam bağların güçlü ağlarla oluştuğunu" ifade ederek, "Turkcell olarak bu ağları oluşturup, fiberleşme ve aynı zamanda yeni nesil kablosuz iletişim teknolojileri olan 5G alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

‘KENDİMİZ ÜRETMEK İSTİYORUZ’

Koç, sektörün enerji kullanımına değinerek, şunları kaydetti:

"Telekom sektörü, bütün Türkiye'nin enerji tüketiminin yüzde 1'ini tüketiyor. Turkcell'in 35 binin üzerinde baz istasyonuyla 7/24 çalışan baz istasyonları sürekli elektrik tüketimi yapıyor. Veri merkezi yatırımlarımızla beraber enerji tüketimimiz arttı. 240 milyon dolarlık yatırımla kendi enerjimizi üretir hale geldik. Tükettiğimiz enerjinin yüzde 100'ü yenilenebilir ama biz tükettiğimiz enerjinin yüzde 65'ini de kendimiz üretmek istiyoruz. Yenilenebilir enerjiye, güneş enerjisi santrallerine ve rüzgar enerjisi santrallerine yatırımlarımız devam edecek."

31 YILDA 28 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Koç, Turkcell'in 1994'ten bu yana 28 milyar dolarlık yatırım yaptığının altını çizerek, bu yıl itibarıyla yatırımların gelire oranını yüzde 24 olarak planladıklarını söyledi.

41 milyonun üzerinde kullanıcıya en iyi hizmeti verebilmek için yatırımlarına devam ettiklerini belirten Koç, "2G ile hayatımıza başlayan ses, sonra 3G ve 4G, 2026 yılında hayatımıza girecek 5G ile beraber bu tür teknolojik altyapıların getirilmesi için yüksek miktarlarda yatırım yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'yi veri merkezi haline getirmek için geçen yıl "TDC Veri Merkezi" adında bir şirket kurduklarını anımsatan Koç, "veriye sahip olanın daha güçlü olduğunu" vurguladı.

Koç, yapay zeka konusunda "fragman" yaşandığını anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Dijital okuryazarlığın üstüne bir de yapay zeka okuryazarlığını getirmemiz gerekiyor ki bu çağı, bu yapay zeka devrimini kaçırmayalım. Hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de STK'lerle yoğun çalışmalarımız var."