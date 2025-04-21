Türkiye'nin şubat ayı UYP açığı 279 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2025 dönemine ilişkin UYP verilerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, Şubat 2025'te geçen yılın sonuna göre yüzde 0,1 azalışla 378,2 milyar dolar, yükümlülükleri de yüzde 1,5 azalışla 657,2 milyar dolar olarak belirlendi. Böylece, "Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı" şeklinde tanımlanan net UYP, şubatta 9,7 milyar dolar azalarak eksi 279 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Varlık kalemleri yıl sonuna göre incelendiğinde, doğrudan yatırımlar kalemi yüzde 0,8 artarak 72,6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 0,3 azalarak 136,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Rezerv varlıklar kalemi de yüzde 0,3 azalarak 165,4 milyar dolar oldu.